​Bochenek: Nie ma decyzji w sprawie dymisji minister Streżyńskiej

"Nie ma decyzji premier Beaty Szydło w sprawie dymisji minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej" - oświadczył w środę rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Zdjęcie Rzecznik rządu Rafał Bochenek /Jakub Kamiński /PAP

"Ja lubię informować o faktach, nie lubię spekulować, nie ma takiej decyzji pani premier" - powiedział Bochenek pytany, czy szefowa rządu rozważa dymisje minister Streżyńskiej.

We wtorek minister cyfryzacji Anna Streżyńska w Radiu Zet powiedziała, że nie zawsze zgadza się ze wszystkimi decyzjami rządu np. o militaryzacji cyberbezpieczeństwa. "To nie jest konflikt z Antonim Macierewiczem (...) tylko konflikt o zasady o podstawy podejścia do cyberbezpieczeństwa, które ma dwa oblicza" - dodała.

Pytana, czy ministerstwo obrony narodowej zanadto próbuje rozszerzyć swoje władztwo w tej dziedzinie odparła: "Tak. Zdecydowanie uważam, że nie wszystko mu podlega i jest wiele takich zadań, które związane są z ochroną przeciętnego obywatela, które po prostu nie będą nigdy w kwestii MON-u".

Do wypowiedzi Anny Streżyńskiej odniosła się w środę premier Beata Szydło. "Nie rozumiem wypowiedzi pani minister Streżyńskiej, bo ona nie podnosiła nigdy na posiedzeniach rządu wątpliwości, co do wprowadzanych przez rząd propozycji i projektów" - mówiła premier.

Streżyńska: Czuję się komfortowo w tym rządzie

Czuję się komfortowo w tym rządzie; powierzono mi misję, w której sprzyjają mi wszyscy ministrowie - powiedziała z kolei w środę Streżyńska.

Dodała, że ma "absolutnie odpowiedzialność i pełną wolną rękę za osiągnięcie efektu w tej dziedzinie".

"Można mieć różne zdania, są dyskusje. Dobre projekty rodzą się wtedy, gdy jest wokół nich dyskusja, ale ta dyskusja ma być dyskusją wewnętrzną, na posiedzeniach rządu czy na spotkaniach wewnętrznych po to, żebyśmy wypracowywali dobre rozwiązania" - podkreśliła.

Premier na środę na godz. 16 zwołała spotkanie z ministrami i wiceministrami. Premier zapowiedziała, że podczas spotkania będzie mówić o zasadzie lojalności i odpowiedzialności za słowo.



Wideo "Doszło do wypowiedzi, która budzi pewne zdziwienie". Rzecznik rządu o wypowiedzi minister Streżyńskiej