Bochenek o urzędnikach UE: Zadziwiający brak przygotowania

- W poniedziałkowym wysłuchaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej zadziwiający jest brak przygotowania unijnych urzędników - ocenił rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zapewnił także, że minister środowiska Jan Szyszko na terenie puszczy podejmuje tylko działania ochronne.

Zdjęcie Rafał Bochenek /Mateusz Włodarczyk /FORUM

KE zarzuciła polskim władzom, że nie respektują postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej i wystąpiła w poniedziałek do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar. Minister środowiska odrzucał oskarżenia i złożył wniosek o uchylenie zakazu.



Reklama

Wysłuchanie, jakie odbyło się w poniedziałek przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, dotyczyło wyłącznie nakazu zaprzestania wycinki - a nie całego postępowania wobec Polski w sprawie Puszczy. Teraz, prawdopodobnie jeszcze we wrześniu, Trybunał rozstrzygnie, czy nakaz zostanie utrzymany.



Rzecznik rządu poproszony we wtorkowych Sygnałach Dnia o skomentowanie tej sprawy, stwierdził, że sprawa Puszczy Białowieskiej jest "dość jasna". "Minister Szyszko, który jest profesorem, który jest świetnym znawcą przyrody, oczywiście się tą sprawą zajmuje, broni stanowiska polskiego rządu przed Trybunałem Sprawiedliwości" - dodał.



"Myliła podstawowe przepisy"

Według Bochenka "zadziwiający" jest brak przygotowania unijnych urzędników w tej sprawie. "Warto zwrócić uwagę na przebieg tej wczorajszej rozprawy. (Pełnomocniczka Komisji Europejskiej Katarzyna) Hermann (...) myliła podstawowe przepisy, które dotyczą właśnie spraw przyrodniczych, myliła przepisy traktatu, myliła przepisy wynikające z regulaminu Trybunału Sprawiedliwości (UE), była kompletnie nieprzygotowana. Dziennikarze to wielokrotnie podkreślali. Niezorientowana do końca w sprawie, także ja nie wiem jak ten wyrok zapadnie. Warto zwrócić również uwagę, że wielokrotnie sędzia, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości naprowadzał Hermann na to, co powinna zrobić, jaki wniosek powinna złożyć" - mówił rzecznik rządu.



Jego zdaniem sprawa Puszczy Białowieskiej jest "skomplikowana", która wynika z wielu lat zaniedbań, również - jak wskazał - poprzedniego rządu PO-PSL. "Minister Szyszko podejmuje działania tylko i wyłącznie ochronne na terenie Puszczy Białowieskiej i te, które wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa temu właśnie drzewostanu" - przekonywał.