Bochenek pełnomocnikiem ds. szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach

Rafał Bochenek, były rzecznik gabinetu Beaty Szydło, został powołany przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka na stanowisko pełnomocnika ministra ds. organizacji szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. O nominacji poinformował w czwartek resort środowiska.

Resort podał, że Kowalczyk powołał nowego pełnomocnika w środę. Bochenek w latach 2016-2017 był rzecznikiem prasowym w rządzie premier Beaty Szydło. Był też podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rafał Bochenek urodził się w Krakowie, ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zakończeniu studiów odbył 2,5-letnią aplikację notarialną w ramach Krakowskiej Izby Notarialnej.

Ministerstwo dodało w komunikacie, że nowo powołany pełnomocnik zdobywał również doświadczenie w samorządzie terytorialnym. Przez wiele lat był radnym miejskim w Wieliczce, sprawował także funkcję wiceprzewodniczącego rady powiatu wielickiego. W przeszłości przez kilka lat prowadził działalność gospodarczą w sektorze usług finansowych. Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Szczyt klimatyczny w Katowicach (COP24) odbędzie się w dniach 3-14 grudnia br. Zgodnie z uchwaloną w styczniu br. roku specustawą dot. organizacji szczytu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na jego organizację 127 mln zł.

Podczas konferencji w stolicy Górnego Śląska ma zostać przyjęta "mapa drogowa" wdrażania wynegocjowanej w Paryżu w 2015 roku globalnej umowy klimatycznej.

Porozumienie paryskie zacznie obowiązywać od 2020 roku. Jego celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st. C.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich organizatorem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Polacy trzykrotnie przewodniczyli Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu: w latach 1999-2000 - Jan Szyszko, 2008-2009 - Maciej Nowicki i 2013-2014 - Marcin Korolec. W tym roku Polak po raz kolejny będzie przewodniczył negocjacjom klimatycznym.