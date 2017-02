​Bochenek: Premier Szydło spotka się z szefami rządów Niemiec, Holandii i Irlandii

W tym tygodniu premier Beata Szydło spotka się z szefami rządów Niemiec, Holandii i Irlandii - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Według niego w programie wszystkich rozmów znajdą się sprawy europejskie.

We wtorek wizytę w Warszawie złoży kanclerz Niemiec Angela Merkel. W środę szefowa polskiego rządu uda się do Hagi na rozmowę z premierem Holandii Markiem Rutte. W czwartek do Polski przybędzie premier Irlandii Enda Kenny.

Podczas wtorkowej rozmowy w Warszawie z kanclerz Merkel - mówił Bochenek na poniedziałkowym briefingu prasowym - poruszona zostanie m.in. kwestia przyszłości Unii Europejskiej po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii.

W środę premier Szydło uda się z wizytą do Holandii. Według Bochenka wizyta odbędzie się na zaproszenie premiera Marka Rutte, który zaprosił szefową polskiego rządu w czasie rozmowy telefonicznej na początku grudnia ub.r.

Podczas rozmowy z premierem Rutte, premier Szydło ma poruszyć także kwestie uregulowania sytuacji Polaków mieszkających w Holandii i nauczania języka polskiego w szkołach holenderskich - poinformował rzecznik rządu. W czasie wizyty premier spotka się z Polakami, którzy mieszkają w Holandii.

W czwartek szefowa polskiego rządu będzie rozmawiać z premierem Kennym, który przybędzie z wizytą do stolicy Polski.