Bochenek przypomina PO słowa premier Szydło

"Premier Beata Szydło jasno mówiła na forum UE, że problem migracji powinien być rozwiązywany poza granicami Unii i że polski rząd nigdy nie zgodzi się na to, by Komisja Europejska odgórnie narzucała nam jakiekolwiek kwoty uchodźców" - powiedział dzisiaj rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Bochenek powiedział na briefingu w Sejmie, że chciałby poinformować polityków PO, m.in. szefa klubu Platformy Sławomira Neumanna, który - według niego - sugeruje, iż polski rząd powinien dążyć do tego, aby kryzys migracyjny był rozwiązywany poza granicami UE, że premier Beata Szydło "była jednym z pierwszych premierów europejskich, który bardzo głośno na forum Rady Europejskiej podnosił te kwestie".



Jak dodał, było to w opozycji do tego, co przez wiele lat powtarzała Platforma Obywatelska, która bezwzględnie i w sposób bardzo otwarty godziła się z polityką KE, z polityką UE, która bardzo jasno chciała narzucić kwoty uchodźców poszczególnym państwom członkowskim.



Według niego, PO deklarowała w sposób otwarty m.in., "iż przyjmie de facto każdą ilość imigrantów islamskich nie biorąc pod uwagę kwestii bezpieczeństwa".