Bochenek: Wolność słowa dziennikarskiego jest ograniczana

- To jest zdumiewające jak wolność słowa dziennikarskiego jest ograniczana – mówił na antenie TVP Info Rafał Bochenek. Rzecznik rządu odniósł się do informacji tygodnika "wSieci", według którego dziennikarze "Faktu" mieli otrzymywać od Petera Priora instrukcje odnośnie tego, jak mają pisać o wydarzeniach politycznych w Polsce.

Zdjęcie Rzecznik rządu Rafał Bochenek /Stanisław Kowalczuk /East News

Według tygodnika "wSieci", wydawnictwo Ringer Axel Springer wysłało do Polski w latach 2014-2016 nadzorcę, który wpływał na linię polityczną "Faktu".

Reklama

- To jest zdumiewające jak wolność słowa dziennikarskiego jest ograniczana. To są sugestie, zalecenia ze strony wydawców - mówił rzecznik rządu.



- Sytuacja jest jasna. Jeżeli właściciel sugeruje w jaki sposób należy postępować, a sugestie z tego listu ewidentnie wynikały, to niewątpliwie dziennikarze, którzy chcą zachować pracę, bo utrzymują swoje rodziny, mają kredyty, będą chcieli się oczywiście z tego wywiązać i nie będą chcieli podpaść takiemu pracodawcy - stwierdził Rafał Bochenek na antenie TVP Info.