Bodnar spotkał się z protestującymi w Sejmie

Mam nadzieję, że rząd - w duchu dialogu - znajdzie kompromis z protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych; w szczególności w zakresie postulatu dot. dodatku "na życie" w kwocie 500 zł - powiedział w Sejmie RPO Adam Bodnar.

Zdjęcie Protest opiekunów osób niepełnosprawnych, 30 kwietnia w Sejmie / Tomasz Gzell /PAP

RPO spotkał się we wtorek z rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych.



"Jesteśmy pełnym sercem z państwem. Żałujemy, że musiało dojść do tej sytuacji, że ten protest trwa tak długo, że ten problem nie został rozwiązany" - powiedział Bodnar na początku swojego spotkania z opiekunami osób niepełnosprawnych.

Reklama

RPO wyraził również nadzieję, że "w duchu dialogu uda się rządowi znaleźć kompromis", w szczególnie w zakresie postulatu dot. dodatku "na życie" w kwocie 500 zł miesięcznie dla dorosłych niepełnosprawnych.

"Dla nas ta cała sytuacja jest niepokojąca (...). Jako Rzecznik od początku podkreślałem, że sytuacja opiekunów osób z niepełnosprawnościami (...) jest najzwyczajniej w świecie nierozwiązana. Mamy to zróżnicowanie dot. świadczenia pielęgnacyjnego, to trzeba też naprawić" - dodał Bodnar.

Dwa postulaty

Rodzice osób niepełnosprawnych - którzy wraz ze swoimi podopiecznymi protestują w Sejmie od 18 kwietnia - przypomnieli RPO swoje dwa postulaty.

Jeden z nich dot. wprowadzenia dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany krocząco - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.

Drugi postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz z jej stopniowym podwyższaniem do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

W czwartek przyjęty został przez rząd projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.

Kolejny projekt, przedstawiony przez rząd w piątek, ma odpowiadać na postulat 500-złotowego dodatku i gwarantować niepełnosprawnym około 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację. Protestujący nie uznają jednak tej propozycji za realizację swojego postulatu, nazywają ją "manipulacją" i podkreślają, że oczekują "żywej gotówki", nie zaś świadczeń rzeczowych.