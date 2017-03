Z audytu przeprowadzonego przez rząd PiS wynika, że BOR był "dramatycznie niedofinansowany", a jego kierownictwo w latach 2008-2015 roku nie podejmował starań, aby zmienić tę sytuację - oświadczył w środę w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Pełniący obowiązki szefa BOR pułkownik Tomasz Kędzierski stwierdził, że Biuro "stało się celem zmasowanych ataków".

Zdjęcie Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński /Leszek Szymański /PAP

Posłowie komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji obrony narodowej wysłuchali informacji szefów MSWiA i MON oraz szefów podległych im służb odpowiedzialnych za ochronę najważniejszych osób w państwie; chodzi o sytuacji w Biurze Ochrony Rządu i oddziale specjalnym Żandarmerii Wojskowej. W ostatnich tygodniach doszło do dwóch incydentów drogowych z udziałem funkcjonariuszy tych formacji i ochranianych przez nich polityków.

Reklama

"Mieliśmy do czynienia z dramatycznym niedofinansowaniem BOR przez kolejne lata, brakiem i koncepcji i możliwości modernizacji istniejącej struktury BOR (...), a także modelu przebiegu służby" - powiedział Zieliński powołując się na wyniki audytu. Jak mówił, struktura biura była "niewydolna", a BOR nie realizowało swoich zadań związanych z ochroną polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i placówek konsularnych.

Wiceminister podkreślił, że od 2008 r. BOR nie dysponowało wystarczającymi środkami finansowymi, które pozwoliłyby w sposób "pełny, planowy" na realizację zadań. Jego zdaniem BOR nie miało także odpowiedniej liczby ludzi. "Z powodu niedostatecznej obsady etatowej oraz braku jednolitego systemu obliczania nadgodzin, liczba nadgodzin wynikająca z braków kadrowych wypracowanych przez funkcjonariuszy przekraczała 360 tys. godzin na koniec grudnia 2015 r. W samym 2015 r. funkcjonariusze wypracowali 253 tys. nadgodzin" - mówił.

BOR celem ataków

"W ostatnim czasie Biuro Ochrony Rządu stało się celem zmasowanego ataku. Muszę z przykrością stwierdzić, że większość tych ataków jest nieprawdziwa. Chciałbym podkreślić, że BOR to przede wszystkim służba państwu polskiemu ryzykując życie i zdrowie" - mówił w środę posłom sejmowych komisji obrony i spraw wewnętrznych p.o. szef BOR płk Tomasz Kędzierski. Dodał, że mówi w imieniu funkcjonariuszy Biura.

Jak podał, w 2007 r. na ponad 2,5 tys. etatów w BOR, było 2,1 tys. funkcjonariuszy. W grudniu 2015 r. było ponad 2,9 tys. etatów, a funkcjonariuszy było niespełna 1,9 tys. "Jak mieliśmy robić szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży, mieliśmy zamknąć firmę, zamknąć drzwi? BOR nie zamyka drzwi" - podkreślił. Dodał, że w BOR na 280 etatów było 100 kierowców.

"Co my mieliśmy robić przed szczytem NATO, przed imprezą, jakie w Polsce jeszcze nie było? (...) Działaliśmy bardzo szybko i w ramach braków kadrowych podjęliśmy działania, które miały na celu stworzenie tzw. nieetatowego odwodu kierowców wykorzystywanego podczas dużych ochronnych operacji. Robiliśmy to dla Polski. BOR to nie jest formacja, która nie ma kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy tylko niecałe dwa tysiące" - podkreślił.

Posłowie połączonych komisji: administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji obrony narodowej zapoznają się w środę z informacją szefów MSWiA i MON oraz szefów podległych im służb odpowiedzialnych za ochronę najważniejszych osób w państwie; chodzi o sytuację w Biurze Ochrony Rządu i oddziale specjalnym Żandarmerii Wojskowej po dwóch incydentach drogowych z udziałem funkcjonariuszy tych formacji i ochranianych przez nich polityków, do jakich doszło w ostatnich tygodniach.