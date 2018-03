Borys Budka o projekcie PiS: Do tego nie potrzeba żadnej ustawy

To kolejny przykład "totalnych absurdów" w wykonaniu PiS; nie potrzeba dodatkowych ustaw, żeby działać zgodnie z prawem - podkreślił Borys Budka (PO), odnosząc się do projektu PiS w sprawie opublikowania trzech, dotychczas niepublikowanych, orzeczeń wydanych przez Trybunał Konstytucyjny.

Zdjęcie Borys Budka /STEFAN MASZEWSKI/REPORTER /East News

W czwartek PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów, który przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych przez TK.



Według Budki to kolejny przykład "totalnych absurdów" w wykonaniu PiS. "To tak, jakby posłowie PiS, do uwierzenia, że Ziemia jest okrągła, potrzebowali specjalnej ustawy" - ironizował poseł. Zwrócił uwagę, że zgodnie z konstytucją niezwłocznie muszą być opublikowane wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. "Do tego nie potrzeba żadnej ustawy" - zaznaczył.



"Po raz kolejny PiS pokazuje, że ponosi totalną porażkę na arenie międzynarodowej. Nic nie dały kłamstwa i manipulacje zawarte w 'białej księdze', którą przedstawił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki, bo przedstawiciele Unii Europejskiej już po prostu temu rządowi nie wierzą" - ocenił poseł PO.



"Rano dowiedzieliśmy się, że posłowie PiS będą zmieniać przed chwilą uchwalone ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawę o ustroju sądów powszechnych, a teraz dowiadujemy się, że PiS - wbrew temu, o czym przez wiele miesięcy zapewniał - jednak opublikuje zaległe orzeczenia TK" - zaznaczył.



W ocenie Budki premier Morawiecki ma konstytucyjny obowiązek, by "jeszcze dzisiaj opublikować wszystkie zaległe orzeczenia Trybunału, a prezydent jeszcze dzisiaj powinien zorganizować zaprzysiężenie trzech legalnie wybranych sędziów TK".



"Dzisiejszy dzień pokazuje absolutny chaos w obozie władzy, pokazuje, że gwałtownie szuka się próby wyjścia z tej kompromitacji, która od dwóch lat trwa na arenie międzynarodowej" - oświadczył Budka.



"Trzeba zaprzysiąc trzech legalnie wybranych sędziów TK, wycofać się z absurdalnej, niekonstytucyjnej zmiany o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz wyrzucić z Trybunału sędziów dublerów i przywrócić do orzekania trzech legalnie wybranych sędziów TK" - dodał.