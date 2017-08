Bp Pieronek: Każde złamanie konstytucji jest łajdactwem

"Zamiast strzec konstytucji, łamią ją raz po raz. I jeszcze w dodatku domagają się, żeby zrobić nową konstytucję, by zatwierdzić te wszystkie swoje łajdactwa, które dotąd popełnili" – ocenił działanie partii rządzącej w programie "Kropka nad i" biskup Tadeusz Pieronek.

Pytany przez prowadzącą Monikę Olejnik o jakich łajdactwach mówi, odpowiedział: "Każde złamanie konstytucji, zwłaszcza przez jej stróży, jest łajdactwem. To jest jakaś operacja na narodzie, tłuczenie tej mądrości, która tkwi w narodzie, sprowadzania jej do takich stwierdzeń, że wszystko można zrobić, bo mają mandat społeczeństwa".

Bp Pieronek pytany był też o wymiar symboliczny miesięcznic smoleńskich. Stwierdził, że dopóki ludzie modlą się w kościele, jest to akt religijny.

"Jak wychodzą na ulicę i krzyczą, wygłaszają buńczuczne przemówienia, które tchną jakąś nienawiścią do drugich, to trudno zakwalifikować jako akt religijny" - powiedział.

W jego ocenie jest to "czysta polityka" zmierzająca do "objęcia takiej władzy, której nikt w kraju nie mógłby się przeciwstawić". "To jasne dążenie do trzymania mocną ręką wszystkich ludzi za łby" - stwierdził.