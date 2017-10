Brak zmiany czasu? Projekt PSL poparty jednogłośnie

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych poparła jednogłośnie projekt ustawy autorstwa PSL, który zakłada brak zmiany czasu na letni i zimowy. Czas letni miałby obowiązywać cały rok, od 1 października 2018 r. - wyjaśnił w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /Andrzej Iwańczuk /East News

Prezes PSL podkreślił na konferencji w Sejmie, że nie jest to finał prac, bo było to pierwsze czytanie. "Ale taka deklaracja wszystkich partii na komisji jest niesamowita, to się strasznie rzadko zdarza" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

"Nie mogę powstrzymać radości, bo to jest jeden z niewielu projektów, który cieszy się takim poparciem społecznym i posłów" - powiedział lider Stronnictwa.

PSL motywowało swój projekt - który przygotował poseł ugrupowania Marek Sawicki - m.in. względami ekonomicznymi, zdrowotnymi i społecznymi.

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. Obowiązuje we wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem Islandii i Białorusi. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja.

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964; obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku.