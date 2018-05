Brudziński: 137 mln zł z budżetu państwa na OSP

W roku 2018 do Ochotniczych Straży Pożarnych popłynie z budżetu ponad 137 mln zł; to o około 13 mln zł więcej niż w roku ubiegłym - poinformował w piątek szef MSWiA Joachim Brudziński podczas obchodów Dnia Strażaka na Zamku Królewskim w Warszawie.

"Dla mnie jako ministra spraw wewnętrznych i administracji, dla premiera Mateusza Morawieckiego bardzo ważne jest też to, aby ten strumień pieniędzy do służb trafiał również do Ochotniczych Straży Pożarnych. Dlatego z olbrzymią satysfakcją chcę państwa poinformować, że w roku 2018 do OSP z funduszy budżetowych popłynie ponad 137 mln - to jest o przeszło 13 mln więcej niż w roku ubiegłym" - podkreślił szef MSWiA.

Brudziński zaznaczył, że od 2015 r. wzrost nakładów z funduszy publicznych na OSP wynosi ponad 30 proc. "Po raz pierwszy OSP są też beneficjentami programu modernizacji służb mundurowych" - poinformował.

"Bo to wy jesteście pierwsi, to wy jesteście pierwsi wtedy, kiedy należy tej pomocy udzielić, ponieważ to wy jesteście najbliżej obywateli, wy żyjecie na co dzień w tych społecznościach. Niech św. Florian wyjedna łaskę każdemu strażakowi, zarówno temu z Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i temu z Państwowej Straży Pożarnej - żeby było tyle samo powrotów z akcji, co wyjazdów" - powiedział szef MSWiA.