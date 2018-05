Brudziński o zakupie śmigłowców: To był ostatni dzwonek

To był ostatni dzwonek, aby wdrożyć modernizację; najstarszy śmigłowiec, którym dzisiaj dysponuje polska Policja ma 47 lat, najmłodszy do dziś miał 13 lat - powiedział w środę szef MSWiA Joachim Brudziński, podczas podpisania umowy na zakup śmigłowców dla policji.

Zdjęcie Joachim Brudziński /ANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESS /East News

Minister w mieleckim Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej policji.

Brudziński powiedział, że dzięki podpisaniu kontraktu policja zostanie wyposażona w znakomity sprzęt. "W sprzęt, o którym możemy powiedzieć, że da instrumenty polskiej policji do tego, żeby jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo Polaków" - mówił. "Polska jest jedna i wszyscy Polacy mają prawo do takiego samego poczucia bezpieczeństwa. Ale, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, to służby za to odpowiedzialne, muszą być w odpowiedni sposób wyposażone" - dodał.

Minister zwrócił uwagę, że najmłodszy śmigłowiec, którym do tej pory dysponowała polska policja ma 13 lat. "Z pewnym wstydem należy podać tutaj dwie liczby. Najstarszy śmigłowiec, którym dzisiaj dysponuje polska policja ma 47 lat. Najmłodszy do dziś miał lat 13. To był ostatni dzwonek na to, aby ten program modernizacji wdrożyć" - podkreślił szef MSWiA.