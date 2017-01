​Premier Wielkiej Brytanii Theresa May po raz pierwszy od objęcia urzędu pół roku temu ma dzisiaj podać więcej szczegółów na temat wystąpienia kraju z Unii Europejskiej. Z przecieków, publikowanych na Wyspach od soboty, rysuje się plan zakładający, że kraj przestałby być członkiem Wspólnego Rynku. W Wielkiej Brytanii ten scenariusz jest określany jako "twardy Brexit".

Zdjęcie Brytyjska premier przedstawi szczegóły Brexitu /AFP

Według przecieków, to będzie centralny punkt planu dotyczącego Brexitu, oznaczający rezygnację z wolnego przepływu dóbr, usług finansowych i siły roboczej; z drugiej jednak strony, odzyskanie kontroli nad polityką dotyczącą imigracji. Był to kluczowy temat kampanii referendalnej zwieńczonej głosowaniem, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Wspólnoty.



Według BBC, Theresa May podczas przemówienia w Lancaster House powtórzy, że formalne negocjacje z Brukselą chce rozpocząć do końca marca i zapowie, że europejskie flagi znikną z brytyjskich masztów w 2019 roku.