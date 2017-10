Bydgoszcz: Zerwano tablicę z budynku biura poselskiego

Tablica na budynku w Bydgoszczy, w którym mieszczą się m.in. biura posła PiS Łukasza Schreibera i europosła Kosmy Złotowskiego, została zerwana i uszkodzona. To przejaw bezsilności i nienawiści - ocenił Schreiber.

Poseł na Twitterze umieścił fotografię zerwanej i porysowanej tablicy.

Na tablicy z wizerunkiem godła polskiego i symbolu PiS, zamieszone były informacje o mieszczących się w kamienicy biurach posła, europosła, Zarządu Miejskiego PiS oraz radych: sejmiku Michał Krzemkowskiego i miasta Bydgoszczy - Pawła Bokieja, Szymona Roga i Tomasza Regi.

"Jestem w Warszawie. O zerwanej i zniszczonej tablicy poinformowali mnie w poniedziałek współpracownicy, którzy ją znaleźli na chodniku. Prawdopodobnie zdarzyło się to w weekend. Przede wszystkim jest to przykre, że nie zostało uszanowano godło państwowe. To świadczy o bezsilności i nienawiści" - powiedział PAP Schreiber. "Czemu się dziwić skoro prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski na wiecach opozycyjnych nakłania do tego, żeby izolować się od posłów PiS, utrudniać nam życie. Trudno się dziwić, że ktoś tak później reaguje" - dodał.

Ocenił, że "zawsze jest miejsce na dyskusje, też na ostry spór merytoryczny, ale nie na akty wandalizmu". "Przeciwko temu powinniśmy protestować" - dodał.

Schreiber zaznaczył, że ktoś nie tylko zerwał tablicę, ale zadał sobie trud i poświecił trochę czasu, aby ją poniszczyć.