Było więcej ofiar gwałciciela z Ogrodu Saskiego. Apel policji

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia aresztował 26-letniego Kamila W. z Wyszkowa, który w miniony weekend zaatakował na pl. Defilad i w Ogrodzie Saskim cztery kobiety. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty m.in. zgwałcenia i rozboju. Jak ustaliła PAP, tydzień wcześniej mężczyzna napadł jeszcze inną kobietę.

"Prosimy wszystkie kobiety, które w ostatnim czasie padły ofiarą podobnych przestępstw, a do tej pory tego nie zgłosiły, o osobiste stawiennictwo w Komendzie Rejonowej Warszawa I przy ulicy Wilczej 21" - zaapelował w czwartek nadkomisarz Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ, po tym jak śródmiejska policja otrzymała w sobotę kilka zgłoszeń o agresywnym mężczyźnie, który od godz. 6.00 napadał kobiety w okolicy placu Defilad.

Bił ofiary pięściami i groził im śmiercią

Jak wynikało z relacji pokrzywdzonych, agresor zaczepiał nieznajome, np. prosząc je o papierosa, a następnie uderzał pięściami, szarpał za włosy i przewracał na ziemię. Ofiary i świadkowie opisali napastnika. Wkrótce policja zatrzymała przy ul. Oboźnej pasującego do opisu mężczyznę. Miał na sobie zakrwawioną koszulkę. Był nim 26-letni Kamil W. z Wyszkowa.

"Mężczyzna jest podejrzany o to, że na jednej z pokrzywdzonych dopuścił się dwóch przestępstw: zgwałcenia oraz rozboju, a kolejną przemocą doprowadził do poddania się innej czynności seksualnej, grożąc jej przy tym pozbawieniem życia. Trzecią z pokrzywdzonych, używając przemocy, usiłował doprowadzić do obcowania płciowego, a ostatnią z napadniętych kobiet przy użyciu siły próbował poddać innej czynności seksualnej" - powiedział Szumiata.

Podał, że ofiary miały od 21 do 47 lat. Jedna z nich była obywatelką Niemiec. Wszystkie pokrzywdzone podczas okazania rozpoznały w Kamilu W. mężczyznę, który je napadł.

Do zgwałcenia 24-latki doszło w Ogrodzie Saskim. Z relacji świadków wynika, że napastnika nie wystraszyły krzyki ofiar ani obecność w okolicy innych osób.

Śledczy zabezpieczyli monitoring z miejsc, w których atakował 26-latek. Dysponują także materiałem genetycznym sprawcy.

"Coś w nim eksplodowało"

Kamil W. podczas przesłuchania w prokuraturze przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Po ogłoszeniu zarzutów śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawcy i został on uwzględniony. Jak ustaliła PAP, podczas posiedzenia sądu 26-latek powiedział, że atakował kobiety, bo "coś w nim eksplodowało".

Kamil W. nie był wcześniej karany ani notowany. Przez kilka lat przebywał za granicą, nie ma stałego adresu. Charakterystyczny, wyjątkowo brutalny sposób działania napastnika skłonił śledczych do analizy spraw gwałtów, w których nie ujęto sprawcy. Okazało się, że 9 czerwca w Śródmieściu w Warszawie młody mężczyzna w ten sam sposób próbował dokonać gwałtu. Ofiara zdołała uciec i zawiadomiła policję. Śródmiejscy kryminalni powiązali Kamila W. z tą sprawą. "Podczas okazania kobieta rozpoznała podejrzanego" - powiedział nadkom. Robert Szumiata. 26-latek może więc niebawem usłyszeć kolejny zarzut.

Za przestępstwa Kamilowi W. grozi do 12 lat więzienia.

