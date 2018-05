Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzuty

Zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej usłyszał b. wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL mec. Michał K.; przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Jak poinformował w czwartek prok. Paweł Sawoń z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, "w sumie do 6 września 2017 roku mecenas Michał K. przyjął na konto swojej kancelarii ponad 2 miliony 411 tysięcy złotych". Były to pieniądze przekazane na rachunek pomocniczy kancelarii prawnej K. tytułem "depozytu adwokackiego".

Według prokuratury, z zebranych dowodów wynika, że "podejrzany Michał K. podejmował działania mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia tych środków, a także ich wykrycie, zajęcie i orzeczenie ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa".

Zarzuty przedstawiono także innemu podejrzanemu Robertowi R. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz doprowadzenie do złożenia urzędom skarbowym nieprawdziwych deklaracji podatkowych, wskutek czego doszło do uszczuplenia należności w podatku VAT na kwotę prawie 700 mln zł.

"Po zakończeniu wszystkich czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzje w zakresie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych" - zaznaczył Sawoń. Dodał, że "prokuratura kontynuuje śledztwo we współpracy z organami skarbowymi z całej Polski i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty".

Śledztwo, dla potrzeb którego doszło do zatrzymania Michała K., prowadzone jest od 2015 roku przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku, we współpracy z urzędami skarbowymi i UKS w całej Polsce oraz z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej nie tylko w kraju, ale także na Słowacji, w Chorwacji i Wielkiej Brytanii, podejrzanej o oszustwa w obrocie paliwami szacowane na blisko 700 mln zł. Grupa miała wprowadzać do obrotu w naszym kraju paliwa bez płacenia za to podatku VAT, zarzuca się jej również tzw. pranie brudnych pieniędzy. W sumie zarzuty postawiono w tym śledztwie blisko dwudziestu osobom.