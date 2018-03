Były wiceminister w rządzie PO-PSL zatrzymany

W czwartek rano zatrzymany został były wiceminister finansów i szef Służby Celnej w rządach PO-PSL - poinformowało PAP Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zdjęcie CBA: Zatrzymano b. wiceministra finansów w rządach PO-PSL /Stanisław Kowalczuk /East News

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził PAP, że agenci z białostockiej delegatury CBA zatrzymali w czwartek po godz. 7.00 w Warszawie b. wiceministra finansów w latach 2008-15.

Reklama

"Zatrzymano go w jego mieszkaniu na polecenie prokuratury do jednego ze śledztw. Zostanie przewieziony do Białegostoku, gdzie zostaną mu postawione zarzuty" - powiedział Kaczorek.

Według nieoficjalnych informacji PAP chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy decyzjach i użytkowaniu tzw. "jednorękich bandytów" - automatów hazardowych o niskich wygranych, które w rzeczywistości pozwalały na wysokie wygrane.

"Wiadomości" TVP podały z kolei na Twitterze, że na polecenie białostockiej prokuratury zatrzymano w czwartek byłego wiceszefa Ministerstwa Finansów Jacka K. Sprawa - według "Wiadomości" dotyczy tzw. afery hazardowej.

"Bardzo dobry materiał"

"W sprawie zatrzymania b. wiceministra finansów Jacka Kapicy chodzi o kwotę ponad 20 mld zł, które miały wypłynąć w wyniku afery hazardowej - poinformował w czwartek wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Podkreślił, że w tej sprawie prokuratorzy zebrali "bardzo dobry materiał".

"To pokazuje, że tak, jak prokuratura Zbigniewa Ziobro poważnie podeszła do przestępstw VAT-owskich - przygotowaliśmy specjalne przepisy, wprowadziliśmy nowe praktyki i uchroniliśmy skarb państwa przed wyciekiem dziesiątek miliardów złotych, tak tutaj chodzi o kwotę ponad 20 miliardów złotych, które miały wypłynąć w wyniku afery hazardowej" - powiedział Jaki w RMF FM.

Podkreślił, że w tej sprawie prokuratorzy "mają już zebrany bardzo dobry materiał".

"Proces rozliczania afer poprzednich rządów"

Były wiceminister finansów to "ciemna postać" poprzednich rządów - mówił w czwartek w Polskim Radiu 24 Marcin Horała (PiS). Nie jestem zaskoczony jego zatrzymaniem; to proces rozliczania afer poprzednich rządów - powiedział wiceszef Porozumienia Zbigniew Gryglas.

Gryglas pytany o zatrzymanie b. wiceministra powiedział, że nie jest tym zaskoczony. "To mnie nie zaskakuje, to jest jakiś proces rozliczania tych afer, z którymi mieliśmy do czynienia" - mówił. Przypomniał, że "podczas słynnych nagrań w jednej z warszawskich restauracji słyszeliśmy wiele informacji bulwersujących społeczeństwo, natomiast wtedy rządzący skupiali się wyłącznie na ściganiu tych, którzy mieli nielegalnie podsłuchiwać". Wskazał, że z nagrań "nie były analizowane treści rozmów polityków, a one wskazywały na to, że taki proceder przestępczy był niemalże powszechny wśród rządzących". Jego zdaniem jest to "bardzo naganne". "Dzisiaj mamy wreszcie rozliczanie tych afer, tych osób, które działały niezgodnie z prawem, które mogły działać przeciwko państwu polskiemu" - dodał.

Zdaniem Horały "to właśnie buduje ten kontrast i ten wyższy standard pomiędzy rządami, że teraz złodzieje generalnie są ścigani i wsadzani". Tłumaczył, że nie ma "wiedzy co do materiału dowodowego w tej akurat sprawie". Dodał jednak, że w jego ocenie zatrzymany był "'ciemną postacią' tamtych rządów już tak oceniając politycznie i merytorycznie jego działalność".



Wideo Beata Szydło: Premie należały się ministrom