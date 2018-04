CBOS: 50 proc. respondentów przeciwko budowie elektrowni atomowej

50 proc. ankietowanych przez CBOS opowiedziało się przeciwko budowie w Polsce elektrowni jądrowej, poparcie dla tej inwestycji zadeklarowało 34 proc. respondentów. 16 proc. nie ma zdania.

Jak zauważył CBOS, stosunek do rozwoju energetyki jądrowej w badaniach Centrum jest dość stabilny - od 2011 r. przeciwnicy mają kilkunastopunktową przewagę nad zwolennikami. CBOS przypomniał, że od 2011 r. w jego badaniach odsetek przeciwników nastawienie do atomu w Polsce spadł z 53 do 50 proc., natomiast odsetek zwolenników wahał się - od 40 proc. w 2011, 35 proc. w 2013 r., 38 proc. w 2016 r., do 34 proc. w 2018 r.

Komentując wyniki badania, CBOS zauważył, że stosunek do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce różnicuje przede wszystkim płeć. Budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju popiera 50 proc. mężczyzn i 20 proc. kobiet. Do największych zwolenników tego projektu należą ludzie młodzi - od 18 do 24 roku życia, gdzie poparcie przekracza 60 proc.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (334) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-8 marca 2018 roku na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Rząd nie podjął decyzji o przystąpieniu do realizacji planów budowy elektrowni jądrowej. W środę minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział dziennikarzom, że projekt będzie kontynuowany, a rozstrzygnięcie na poziomie rządu powinno nastąpić w tym roku, jeżeli chcemy dotrzymać porozumień z Komisją Europejską. Przed miesiącem Tchórzewski mówił, że jeśli chodzi o polski projekt jądrowy, rozmawiamy o kwocie 70-75 mld zł.