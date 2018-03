​CBOS: Polacy ocenili Mateusza Morawieckiego

W lutym do zwolenników rządu zalicza się 41 proc. badanych. 50 proc. jest zadowolonych z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, a politykę gospodarczą pozytywnie oceniło 53 proc. badanych - wynika z marcowego sondażu CBOS.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /ADAM GUZ/POLSKA PRESS /East News

W marcu do zwolenników rządu zalicza się 41 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc. w porównaniu z lutym), a do jego przeciwników - 19 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc. w stosunku do lutego). Co trzeci (34 proc.) deklaruje wobec niego obojętność (spodek o 1 punkt proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc. ankietowanych.

Reklama

Prace rządu Mateusza Morawieckiego dobrze ocenia 50 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.), źle 23 proc. (wzrost o 7 punktów proc.), a odpowiedzieć "trudno powiedzieć" wybrało 27 proc. ankietowanych (spadek o 8 punktów proc.)

CBOS podkreślił, że do najbardziej zadowolonych z rezultatów działań rządu należą najstarsi respondenci: mający 65 lat i więcej (63 proc.) oraz mieszkańcy wsi (57 proc.). Stosunkowo często krytycznie rezultaty działań rządu oceniają mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 499 tys. ludności (38 proc.) oraz powyżej 500 tys. (42 proc.), osoby najlepiej wykształcone i sytuowane (36 proc. badanych z wykształceniem wyższym i 41 proc. ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita od 2500 zł wzwyż).

CBOS zapytał również badanych o ocenę polityki gospodarczej rządu. Według 53 proc. z nich, "polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej" (spadek o 2 punkty proc.), przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc.), a 16 proc. ankietowanych wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć" (wzrost o 1 punkt proc.).

Natomiast zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi premier Mateusz Morawiecki wyraziło 50 proc. badanych (spodek o 3 punkty proc.) 22 proc. jest przeciwnego zdania (wzrost o 4 punkty proc.), a 28 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (spodek o 1 punkt proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-8 marca 2018 roku na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.