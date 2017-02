CBŚP 2 dni po wystawieniu ENA zatrzymało podejrzewanego o handel bronią

Policjanci z CBŚP razem z funkcjonariuszami z Niemiec zatrzymali w bawarskiej miejscowości Kiefersfelden podejrzewanego o handel bronią 54-letniego Waldemara B. ps. "Mameja". Stało się to dwa dni po wystawieniu za nim europejskiego nakazu aresztowania.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Agnieszka Hamelusz, 54-latek jest podejrzewany o to, że w Czechach kupił, a następnie chciał odsprzedać broń - karabinek CZ, 6 pistoletów maszynowych "Skorpion" i pistolet - oraz prawie 200 sztuk amunicji.

Mężczyzna był przez kilka miesięcy poszukiwany w Polsce. W momencie, gdy policja uzyskała wiarygodną informację, że przebywa on za granicą, prokuratura wystąpiła do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Od momentu, gdy to się stało, do zatrzymania Waldemara B. minęły dwa dni.

- Jak ustalili funkcjonariusze, "Mameja" wyjechał na wakacje do Włoch. Postanowili więc zatrzymać go, gdy będzie wracał. Zasadzka została zorganizowana na drodze koło przejścia granicznego w Kiefersfelden przez niemiecką policję. Mężczyzna został bez problemów zatrzymany - powiedziała Hamelusz.

Jak dodała, Waldemar B. obecnie czeka w niemieckim areszcie na ekstradycję do Polski.

Mężczyznę odnaleźli funkcjonariusze z Zarządu III CBŚP, zwani w policji "łowcami cieni". Pojechali do Niemiec i namierzyli poszukiwanego we współpracy z oficerem łącznikowym Europejskiej Sieci Współdziałania Zespołów Poszukiwań Celowych (ENFAST). Śledztwo dotyczące Waldemara B. prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

W piątek CBŚP i Prokuratura Krajowa poinformowały w Katowicach o rozbiciu grupy przestępczej, przerabiającej kupowaną legalnie na Słowacji broń na palną i sprzedającej ją potem w Holandii - służby przejęły ponad 340 szt. broni, m.in. odpowiedniki karabinków AK-47. Waldemar B. został jednak zatrzymany w innej sprawie.

Za handel bronią grozi do 10 lat więzienia.