CBŚP przejęło 24 tony podrabianej kawy

​Częstochowskie CBŚP zlikwidowało nielegalna fabrykę kawy. Przestępcy podrabiali w ten sposób znaną włoską markę. W magazynach znaleziono 24 tony podrobionej kawy. Szacuje się, że jej wartość to ponad 1,3 mln złotych.

Magazyn znajdował się w jednej z miejscowości powiatu częstochowskiego. Wewnątrz funkcjonariusze znaleźli 60 palet z kartonowymi pudłami. Każdy był wypełniony jednokilogramowymi opakowaniami kawy, oznaczonymi znaną włoską marką. Zabezpieczony 24 tony próbek o wartości ponad 1,3 mln zł.

Wygląd magazynu wskazywał, że to właśnie w tym miejscu kawa była paczkowana i przygotowywana do dalszej sprzedaży. Policjanci potwierdzili to, zabezpieczając kompletną linię produkcyjną wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami umożliwiającymi porcjowanie i pakowanie kawy. Sprzęt był już zdemontowany, załadowany na samochód i przygotowany do wywiezienia.

Policjanci ustalają dane osób, które podrabiały kawy.