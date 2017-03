CBŚP rozbiło gang. Odbarwiali olej opałowy

Co najmniej 4 mln zł stracił Skarb Państwa na działalności rozbitej przez Centralne Biuro Śledcze grupy przestępczej zajmującej się odbarwianiem oleju opałowego – dowiedziała się w czwartek PAP od CBŚP. Grupa wprowadziła na rynek ponad 1,5 mln litrów podrobionego paliwa.

Zdjęcie CBŚP zatrzymało 6 podejrzanych o wyłudzenie 4 mln zł /Stanisław Kowalczuk /East News

Funkcjonariusze z koszalińskiego CBŚP we współpracy z Izbą Celną w Szczecinie zatrzymali 6 osób z województwa zachodniopomorskiego, łódzkiego i śląskiego, które należały do zorganizowanej grupy przestępczej. Według ustaleń policji miały one odbarwiać olej opałowy, który był następnie sprzedawany jako paliwo diesel.

Od czerwca 2016 r. przestępcy wprowadzili na rynek ponad 1,5 mln litrów podrobionego paliwa. Szacuje się, że Skarb Państwa mógł stracić 4 mln zł z tytułu podatku akcyzowego, VAT i opłaty paliwowej.

Jak podało CBŚP, członkowie grupy przestępczej odbarwiali olej opałowy na odludnej posesji na Pomorzu Zachodnim. Policjanci podczas przeszukiwania gospodarstwa zabezpieczyli pojemniki o pojemności 50 tys. litrów. Przestępcy mieli odbarwiać olej za pomocą ziemi okrzemkowej oraz filtrów.

W postępowaniu ustalono, że każdy z mężczyzn pełnił określoną funkcję; podejrzani mieli zajmować się odpowiednio - odbarwianiem oleju, jego transportem oraz praniem pieniędzy.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie postawiła wobec zatrzymanych zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz licznych przestępstw karno-skarbowych. Jedna osoba została tymczasowo aresztowana, wobec pięciu pozostałych prokurator zastosował dozory i poręcznie majątkowe.