CBŚP rozbiło gang sutenerów. Sześc osób z zarzutami

Funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez antyterrorystów, zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpanie korzyści majątkowych z sutenerstwa i stręczycielstwa na terenie Białegostoku - dowiedziała się PAP w CBŚP.

Zdjęcie Funkcjonariusz CBŚP; Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Policjanci weszli do dwóch agencji towarzyskich oraz kilku mieszkań w różnych częściach miasta. Z ich ustaleń wynikało, że niektóre osoby znajdujące się w środku mogą być agresywne i uzbrojone w broń palną.



"Dynamiczne, jednoczesne wejście całkowicie zaskoczyło podejrzanych, którzy nie mieli żadnych szans na jakąkolwiek reakcję. W trakcie przeszukań pomieszczeń policjanci znaleźli nielegalną broń i 100 sztuk amunicji" - powiedziała w niedzielę PAP rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.



Zatrzymani zostali doprowadzeni do podlaskiego wydziału departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści majątkowe z sutenerstwa i stręczycielstwa.



Jak wynika z ustaleń śledczych, przez ostatnich kilka lat lider gangu mógł zarobić ponad 1,3 mln zł, a członkowie grupy nawet po kilkaset tys. zł. Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku cztery zatrzymane osoby zostały aresztowane na trzy miesiące.



"Sprawa ma wielowątkowy charakter i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań" - powiedziała rzeczniczka CBŚP.



Kodeks karny nie nakłada kar za uprawianie prostytucji, natomiast karze za zachowania z nią związane - zwłaszcza za doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji, nakłanianie lub ułatwianie jej uprawiania oraz sutenerstwo.

Zmuszanie do prostytucji zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei za czerpanie korzyści z cudzego nierządu grozi do 3 lat więzienia (od roku do 10 lat - w przypadku, gdy ofiarami padają nieletni).