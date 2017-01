Cele polityki zagranicznej prezydenta na 2017 rok

Bezpieczeństwo i budowanie więzi międzynarodowych, a także silnej pozycji Polski w świecie - wokół tych osi będzie się koncentrowała aktywność prezydenta w zakresie polityki zagranicznej w tym roku. Andrzej Duda będzie o tym mówił w czasie noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym, które rozpocznie się o 18:00 w Pałacu Prezydenckim.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /AFP

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski wśród głównych celów polityki zagranicznej wyliczył wdrożenie postanowień warszawskiego szczytu NATO, członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wzmocnienie współpracy regionalnej.

Szczyt NATO w Brukseli

Reklama

W rozmowie z IAR Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent weźmie udział w tegorocznym szczycie NATO w Brukseli. Dojdzie wtedy do spotkania przywódców państw Sojuszu z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda, jak mówił minister, liczy na rozmowę z Donaldem Trumpem. Taki też cel stawia przed polską dyplomacją.



"Za kilka dni prezydent Trump obejmuje stanowisko, ukształtuje swoją administrację, tutaj będzie ważne, żeby polska dyplomacja stanęła na wysokości zadania" - powiedział minister.



Podkreślił, że prezydent ma nadzieję, że MSZ sprawnie i szybko doprowadzi do dobrych, roboczych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi pod nową administracją. "Tak, żeby w jak najszybszym termie mogło dojść do rozmowy już nie telefonicznej, ale pełnej - głów państw Polski i USA" - dodał minister.

Bliska współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Aktywność prezydenta będzie skoncentrowana także wokół bliskiej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i koncepcji Trójmorza, która skupia państwa leżące wokół Morza Bałtyckiego, Adriatyku i Morza Czarnego. W połowie roku w Polsce odbędzie się drugi szczyt przywódców państw zaangażowanych w tę inicjatywę.



Krzysztof Szczerski poinformował, że Andrzej Duda będzie w czasie rozmów z przywódcami innych państw poruszać kwestię przyszłości Europy, którą w tym roku czeka seria wyborów. Minister zaznaczył, że prezydent liczy na to, że po ustabilizowaniu się powyborczym Europy, Francja przystąpi do realizacji obowiązków gospodarza kolejnego szczytu Trójkąta Weimarskiego. Tak by ten format wrócił do normalnego funkcjonowania na poziomie przywódców państw.

Polska niestałym członkiem RB ONZ?

Prezydent będzie aktywnie wspierał polską kandydaturę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Decyzja w tej sprawie zapadnie w połowie roku. Krzysztof Szczerski przypomniał, że Andrzej Duda rozpoczął ostatni etap kampanii mającej na celu skuteczne wypromowanie Polski jako kandydata do zasiadania w tym gronie.

Minister powiedział, że prezydent w poszukiwaniu partnerów w ramach dyplomacji ekonomicznej, będzie odwiedzał regiony, w których nie jesteśmy obecni. Planowana jest w tym roku m.in. pierwsza w historii wizyta polskiego prezydenta w Meksyku.



Andrzej Duda otrzymał też zaproszenie od prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa do udziału w Wystawie Światowej Expo 2017 w Astanie.



W lutym będzie uczestniczył w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w Monachium.



W marcu, na zakończenie Pucharu Świata w skokach narciarskich, Andrzej Duda uda się do Planicy. Krzysztof Szczerski wyraził nadzieję, że będzie to okazja nie tylko do złożenia wizyty w Słowenii, ale także do świętowania zdobycia pucharu przez polskiego skoczka. Zaznaczył jednak, że zaproszenie zostało skierowane przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego.