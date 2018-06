Centrum Bezpieczeństwa: Od środy pięć utonięć

Od środy utonęło 5 osób - poinformowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wg statystyk Komendy Głównej Policji, od 1 kwietnia utonęło w sumie 165 osób. RCB przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Zdjęcie RCB: Pięć utonięć w czasie ostatniej doby /123RF/PICSEL

Jak podkreśla Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, do wody nie należy wchodzić po alkoholu i środkach odurzających, nie należy skakać do wody w nieznanych miejscach, a pływanie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Powinno zawsze stosować się do poleceń ratownika. RCB przypomina też, że nie należy wbiegać do wody rozgrzanym, pływać bezpośrednio po posiłku ani wypływać na materacu daleko od brzegu. W przypadku pływania na łódce, kajaku i rowerze wodnym należy założyć kapok.

Z informacji przekazanych przez KGP wynika, że najczęstszymi przyczynami utonięć są: brak umiejętności pływania, brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich, pływanie w stanie nietrzeźwym i w miejscach zabronionych, skoki "na główkę" w nieznanym miejscu, pływanie w pobliżu szlaków wodnych, lekkomyślność.