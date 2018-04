Chrześcijanin nie może dać się zmiażdżyć przez codzienność; musi ją przekraczać - mówił w wielkanocną niedzielę metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Podkreślił, że prawda o człowieku jest wyrażona w chrystusowym zmartwychwstaniu.

Zdjęcie Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski /Michał Klag /PAP

Arcybiskup przewodniczył mszy św. odprawionej w katedrze na Wawelu.

W homilii metropolita krakowski mówił, że apostołowie byli świadkami życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a potem prawdę o tym, co widzieli, głosili innym. Przywołał słowa św. Pawła z listu do Kolosan, który wzywał, by szukać i dążyć "do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi"

"Przy całym zabieganiu, do jakiego w jakiejś mierze zmusza nas codzienność, chrześcijanin nie może dać się przez tę codzienność zmiażdżyć; musi ją przekraczać" - mówił abp Jędraszewski.

Podkreślił, że zdanie: "Pamiętaj człowiecze, żeś prochem, żeś z prochu powstał i w proch się obrócisz" w świetle zmartwychwstania Chrystusa nie jest pełną prawdą o człowieku. "Bo człowiek to nie tylko proch, nie tylko materia. To rzeczywistość duchowo-materialna" - powiedział arcybiskup. Dodał, że człowiek, którego materialność jest przeniknięta przez ducha, "musi nieustannie wznosić swoje oczy, swoje myśli i swoje pragnienia do tego, co w górze".

"Człowiek to przede wszystkim ktoś, kto wychylony jest ku transcendencji, a jednocześnie jest człowiekiem nadziei, że przyjdzie Pan zwycięski, że da życie wieczne tym wszystkim, którzy w niego uwierzyli i którzy przy Nim wytrwali aż do końca. I którzy dźwigali, idąc za Nim, swój własny krzyż, wiedząc mocą swej wiary, że nie na krzyżu kończy się prawda o człowieku. Prawda o człowieku - ta najwyższa i ostateczna - jest wyrażona w chrystusowym zmartwychwstaniu" - mówił metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski życzył wszystkim, by Pan zmartwychwstały darzył ich "swoim pokojem i radością". "Życzę, żeby święta wielkanocne przeżywane w gronie najbliższych, przyjaciół, znajomych upływały w poczuciu, że należymy do zwycięskiego Chrystusa i że on - zmartwychwstały Pan - każe nam nieustannie odrywać się od naszej codzienności, by nasze serca kierować do tego, co jest najbardziej stałe i pewne - do Nieba".