Cichocki: Nie jedziemy do Izraela, by negocjować

Bartosz Cichocki, przewodniczący działającego przy premierze zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego poinformował, że wizyta w Izraelu ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do działania znowelizowanej ustawy o IPN.

Gość PR24 wyjaśnił, że zespół nie będzie negocjował treści ustawy, a jedynie ją wyjaśniał. Celem wizyty jest odpowiedź na ewentualne pytania strony izraelskiej dotyczące działania znowelizowanych przepisów. Chodzi także, by zapoczątkować długofalowy proces, który - jak to ujął Bartosz Cichocki - "dotknie niewiedzy o historii stosunków polsko-żydowskich" ujawnionej w debacie izraelskiej i międzynarodowej.

Wiceminister spraw zagranicznych wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się do zmniejszenia napięcia i rozpocznie proces budowy większego zaufania między dwoma krajami. Oczekuje, że dzięki temu ich społeczeństwa upewnią się, że "stoimy na gruncie prawdy historycznej" oraz że nie ma wątpliwości co do gwarancji wolności badań historycznych.



Rzecznik rządu, Joanna Kopcińska podkreśliła w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że "zarówno Polska jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które od miesiąca są w centrum zainteresowania naszych rządów i naszych społeczeństw".



Powołanie zespołu to wynik rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Benjaminem Netanjahu po izraelskiej krytyce znowelizowanej ustawy o IPN.