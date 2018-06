Cichocki spotkał się z asystentem sekretarza stanu USA Wessem Mitchellem

Wiceszef MSZ Bartosz Cichocki odbył owocne spotkanie z asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i azjatyckich Wessem Mitchellem - poinformował w środę na Twitterze resort dyplomacji. Jak podano, urzędnicy rozmawiali m.in. o stosunkach polsko-amerykańskich i nadchodzącym szczycie NATO.

Zdjęcie Bartosz Cichocki /Robert Ostrowski /East News



"Wicemin. @B_Cichocki odbył owocne spotkanie z asystentem sekretarza stanu #USA do spraw europejskich i azjatyckich Wessem Mitchellem. Rozmowy dotyczyły wzajemnych relacji PL-US, obecności wojsk amerykańskich w #Polska i zbliżającego się szczytu #NATO" - czytamy we wpisie polskiego MSZ.

Reklama

Według wcześniejszych doniesień medialnych jednym z tematów poruszonych podczas spotkania polskiego wiceministra odpowiedzialnego m.in. za politykę amerykańską i sprawy bezpieczeństwa z Mitchellem miały być wypowiedzi kandydatki na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher dotyczące noweli ustawy o IPN i kwestii antysemityzmu w Europie Wschodniej.

"W rozmowie z Wessem Mitchellem dałem jednoznacznie wyraz braku akceptacji niektórych elementów wypowiedzi Georgette Mosbacher, w szczególności sprowadzenia problemu antysemityzmu w Europie do decyzji podejmowanych w Polsce" - powiedział w środę w radiowej Trójce wiceszef MSZ Bartosz Cichocki.

"Nie możemy tolerować żadnego rodzaju fanatyzmu"

Mosbacher, kandydatka na ambasadora USA w Polsce, zapytana podczas wtorkowego posiedzenia komisji spraw zagranicznych Senatu USA, czy wie, co się dzieje w kwestii antysemityzmu w Europie Wschodniej, odparła: "Tak. Niestety zostało to wywołane niedawno przyjętą ustawą o Holokauście".

"Nie możemy tolerować żadnego rodzaju fanatyzmu, to ma fundamentalne znaczenie dla naszych wartości i będę pracować wspólnie z Polską, aby upewnić się, że nie włączają tego rodzaju rzeczy do swojego ustawodawstwa" - dodała. Poproszona o powtórzenie ostatniego zdania, podkreśliła: "Będę pracowała z Polską, aby upewnić się, że zanim wprowadzą jakiekolwiek zmiany legislacyjne, nie będą one wzniecały fanatyzmu". "To jest niedopuszczalne, brak tolerancji w każdej formie" - dodała.

Cichocki w środę spotkał się z asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i azjatyckich Wessem Mitchellem.

"Nowelizacja nie ma nic wspólnego z antysemityzmem"

Pytany w radiowej Trójce o to spotkanie, wiceminister odpowiedział: "Nie wchodząc w szczegóły, dałem jednoznacznie wyraz nieakceptacji niektórych elementów wypowiedzi pani Mosbacher, w szczególności sprowadzający problem antysemityzmu w Europie do decyzji podejmowanych w Polsce".

"Nowelizacja ustawy o IPN nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. I Polska jest, na tle sytuacji w Europie, pozytywnym przykładem skutecznej walki z antysemityzmem i otwarcia na kulturę żydowską, na współpracę z Izraelem" - podkreślił.

Jak dodał, zwracał też uwagę na "niepokojący charakter wypowiedzi dotyczących zapowiedzi pani Mosbacher, że będzie ingerowała w decyzje, suwerenne decyzje Polski dot. praworządności - czy ogólniej mówiąc poszanowania demokracji".

"Dopytywałem się, czy coś się zmieniło w stanowisku Stanów Zjednoczonych ws. polityki migracyjnej, bo tutaj też pani Mosbacher użyła zaskakujących sformułowań. Reakcja mojego rozmówcy utwierdziła mnie w przekonaniu, że te elementy wypowiedzi pani Mosbacher nie odzwierciedlają stanowiska Departamentu Stanu. Zwróciłem uwagę, że byłoby pożądane, gdyby zostało to publicznie sprostowane czy doprecyzowane" - relacjonował Cichocki.

Dopytywany, czy dostał obietnicę, że będzie to "publicznie sprostowane czy doprecyzowane", odparł: "To jest na tyle bliska więź i stosunki między nami, że ja nie oczekuję obietnic, natomiast sądzę, że Departament Stanu będzie wiedział, jak zareagować w tej sytuacji".