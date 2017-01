Ciechanów: Trzyosobowa rodzina potrącona na przejściu

Trzyosobowa rodzina została potrącona na przejściu dla pieszych w Ciechanowie na Mazowszu. Na miejscu zginął mężczyzna. Kobieta i 8-letni chłopiec trafili do szpitala - dowiedział się reporter RMF FM Paweł Balinowski. Informację o zdarzeniu RMF FM dostał na Gorącą Linię. Z pierwszych informacji wynika, że życiu kobiety i 8-letniego chłopca nic nie grozi. Zajęli się nimi lekarze.

Do wypadku doszło na ulicy Armii Krajowej. Za kierownicą samochodu siedział 26-letni mężczyzna. Na tę chwilę nie ma informacji, by był nietrzeźwy, ale by dokładnie sprawdzić jego stan pobrano mu do badań krew.



Policjanci wstępnie ustalili przyczyny wypadku. Wygląda na to, że kierowca wjeżdżając na skrzyżowanie chciał uniknąć zderzenia z innym pojazdem, wpadł w poślizg i wjechał na wysepkę pośrodku przejścia dla pieszych, gdzie stała 3-osobowa rodzina.



