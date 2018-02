CIS podało personalia czwartego kandydata do KRS

Centrum Informacyjne Sejmu upubliczniło w czwartek personalia kolejnego, czwartego oficjalnego kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa. Jest nim sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszek Mazur.

W środę CIS ogłosiło kandydatury do KRS trójki sędziów: Dariusza Drajewicza, Grzegorza Furmankiewicza i Teresy Kurcyusz-Furmanik. Jak poinformowano w komunikacie, proces sprawdzania pozostałych zgłoszeń trwa.

Według danych opublikowanych na stronie Sejmu w czwartek Mazur odbył etatową aplikację sądową w latach 1988-89 w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Następnie, w latach 1990-1993 pełnił funkcję asesora, potem sędziego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie; w latach 1994-2003 objął funkcję przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie. Od marca 2003 do listopada 2004 r. Mazur delegowany był do do Wydziału Cywilnego i Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Częstochowie; następnie, od listopada 2004 r. był sędzią w Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego sądu.

Sędzia współorganizował ponadto w 1997 r. Konferencję Europejskich Rad Sądowniczych pod patronatem Prezydenta RP.

W opinii na temat Mazura prezes częstochowskiego SO Rafał Olszewski podkreślił, że sędzia orzekał w szeregu spraw doniosłych społecznie, m.in. dotyczących "tzw. spółek nomenklaturowych, w których skazani zostali byli: kierownicy wydziałów geodezji, spraw lokalowych, oraz wiceprezydent Częstochowy".

CIS nie zamieścił informacji dot. osób, które zgłosiły poszczególnych sędziów. Jak poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło ich 18.