Co musi się znaleźć w wielkanocnym koszyczku?

W Wielką Sobotę w kościołach wierni święcą pokarmy na stół wielkanocny. Tradycja wskazuje, co należy włożyć do koszyczka. Każdy pokarm, który tam się znajdzie, ma swoją symbolikę. Czego zatem nie powinno zabraknąć w naszym koszyczku? - czytamy w RMF FM.

Zdjęcie W Wielką Sobotę w kościołach wierni święcą pokarmy na stół wielkanocny /Adam Staśkiewicz /East News

Święcenie pokarmu w Wielką Sobotę to wielkanocna tradycja sięgająca średniowiecza. Niegdyś to kapłan przyjeżdżał do domu wiernych, żeby skropić stół święconą wodą. Dziś to my z koszyczkiem idziemy do kościoła.

Co włożyć do koszyczka wielkanocnego?

Reklama

Elementy znajdujące się w wielkanocnym koszyku są stałe - tak jak i ich symbolika.

Chleb - podstawowy pokarm człowieka - symbolizuje Ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, żeby zapewnić sobie dobrobyt, pomyślność, by sprawiać, że domownikom nigdy go nie zabraknie.

Wędlina jest symbolem zdrowia i płodności.

Sól chroni inne pokarmy przed zepsuciem, przez co stała się symbolem trwałości oraz nieśmiertelności; symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona do koszyczka będzie miała moc odstraszającą zło.



Jajko - najstarszy i najważniejszy symbol wiosennych świąt; jest symbolem życia. Wkładamy je do koszyczka, by pamiętać o wciąż odradzającym się życiu. Pięknie zdobione pisanki, kraszanki znajdą się nie tylko w wielkanocnym koszyku, ale również ozdobią nasz świąteczny stół.

Chrzan - powinien być święcony w całości, czyli jako korzeń wykopany z ziemi dopiero na święta. Symbolizuje zdrowie i siłę fizyczną, którą powinien nam zapewnić przez cały rok.



Ciasto, m.in. wielkanocne baby - najlepiej samodzielnie przygotowane - symbolizują umiejętności gospodyni oraz dostatek.

Baranek to symbol przezwyciężenia zła. Jest chrześcijańskim symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. Tradycyjny baranek jest robiony z masła lub pieczywa. Teraz najczęściej spotyka się baranki z cukru albo czekolady.

Wszelkie kaczuszki, kurczaczki, zajączki i inne czekoladowe formy pojawiły się w naszych świątecznych koszyczkach dopiero kilkanaście lat temu i nie są związane z tradycyjną święconką.

Tradycyjnie elementy dekoracji koszyczka

Obowiązkowym elementem dekoracji wielkanocnego koszyczka jest biała serweta. Po pierwsze to doskonałe tło dla poświęconych pokarmów, po drugie pomaga wyeksponować pięknie ozdobione pomalowane jajka.

Do koszyczka należy także włożyć gałązkę bukszpanu lub borówki. Liście tych roślin są bowiem zielone przez cały rok. Oznaczają radość i nadzieję na zmartwychwstanie, symbolizują nieśmiertelność i życie.

Można do koszyczka dodać bazie czy wiosenne kwiaty.

(MKam)