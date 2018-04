Co powiedział prezydent Izraela? Prezydent Duda dementuje

Prezydent Andrzej Duda zdementował na Twitterze doniesienia anglojęzycznego izraelskiego portalu Times of Israel, dotyczące czwartkowego wystąpienia prezydenta Izraela Reuwena Riwlina w Polsce.

Zdjęcie Reuven Riwlin i Andrzej Duda / Andrzej Grygiel /PAP

Dementi prezydenta padło w odpowiedzi na pytanie, które na Twitterze zadała prezydentowi korespondentka TVP w Brukseli Dominika Ćosić. "Panie Prezydencie, czy faktycznie prezydent Izraela powiedział te słowa?" - napisała dziennikarka, załączając link do czwartkowej publikacji Times of Israel.

"Takie słowa w wystąpieniach Prezydenta nie padły" - odpowiedział również na Twitterze polski prezydent.

Artykuł, o który zapytała dziennikarka, był relacją z czwartkowej wizyty prezydenta Riwlina w Polsce. Według Times of Israel po spotkaniu z prezydentem Dudą Riwlin powiedział: "Nie ma wątpliwości, że wielu Polaków walczyło z nazistowskim reżimem, ale nie możemy zaprzeczyć faktowi, że Polska i Polacy pomagali w eksterminacji".





"Państwo polskie pozwoliło na wprowadzenie przerażającej ludobójczej ideologii (Adolfa) Hitlera i było świadkiem fali antysemityzmu wywołanej przez ustawę, którą właśnie przyjęliście" - zacytował Times of Israel prezydenta Izraela, odnosząc się do ustawy o IPN.

W tekście poinformowano, że Riwlin podkreślił, iż jego kraj darzy szacunkiem tych Polaków, którzy oddawali własne życie, by ocalić Żydów, ale jednocześnie zauważył, że w czasach Holokaustu w Polsce powszechny był antysemityzm, a wielu Polaków brało udział w eksterminacji Żydów. "Ludzie mordowali i dziedziczyli" własność zabitych - napisał Times of Israel, cytując Riwlina. "To było podstawą" antysemickich uczuć, "które pozwoliły nazistom na zrobienie tego, co chcieli, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie" - zacytował prezydenta portal.

Według tej relacji Riwlin powiedział Dudzie, że polskie ziemie "ukształtowały duszę żydowskiego narodu i, co budzi głęboki żal, są również największym żydowskim cmentarzem". "Nie możecie wymazać tak bogatej historii, pełnej, bolesnej historii" - miał powiedzieć w rozmowie z Dudą prezydent Izraela.

Również na stronie internetowej dziennika "Haarec" w relacji z konferencji wybito, że Riwlin oświadczył, iż "Polska i Polacy pomagali w eksterminacji" Żydów w czasie Holokaustu.