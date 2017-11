Córka Korwin-Mikkego usłyszała zarzuty. Grozi jej więzienie

Córka europosła Janusza Korwin-Mikkego została oskarżona o posiadanie heroiny i prowadzenie samochodu bez uprawnień. Kobieta przyznała się do zarzucanych czynów, teraz grozi jej do trzech lat więzienia - informuje "Super Express".

Korynna K.M. została w kwietniu zatrzymana przez policję do kontroli drogowej. Podczas rutynowego działania okazało się, że w torebce kobiety znajduje się woreczek z białym proszkiem. Co więcej, Korynna K.M. nie posiadała uprawnień do prowadzenia pojazdu.



W toku postępowania okazało się, że biały proszek został zidentyfikowany jako heroina. Dochodzenie w sprawie wszczęła warszawska prokuratura na Pradze-Północ - pisze "SE".

Prokurator zarzuca córce polityka dwa czyny: prowadzenie samochodu bez uprawnień i posiadanie zakazanego środka odurzającego w postaci heroiny.



Początkowo podejrzewano również, że kobieta prowadziła auto będąc pod wpływem zakazanej substancji, ale opinia biegłego wykazała, że ten zarzut jest bezpodstawny.

Córka europosła nie komentuje sprawy.