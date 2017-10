Cyklon Grzegorz szaleje nad Polską. Dwie osoby nie żyją

Dwie osoby zginęły w związku z opadami deszczu i silnym wiatrem w Polsce. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak podał, od soboty strażacy interweniowali ponad 1,5 tys. razy.

Zdjęcie Nad Polską szaleje orkan Grzegorz /Krzysztof Zatycki /FORUM

Pierwsza ofiara śmiertelna wichur to kierowca samochodu, który w niedzielę przed godz. 5 rano zginał w miejscowości Siemidarżno w pow. gryfickim w woj. zachodniopomorskim.

Rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta straży pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak poinformował, że "w powiecie gryfickim na jeden z powalonych konarów najechał samochodem mężczyzna, który w wyniku tego stracił życie". W usuwaniu skutków tego zdarzenia brały udział cztery jednostki straży pożarnej.

"W tej chwili jest ok. 1,2 interwencji, które są realizowane. To są zgłoszenia, gdzie są informacje o połamanych, powalonych drzewach, najwięcej - ok. 500 - w woj. dolnośląskim, 200 w woj. wielkopolskim, 170 w zachodniopomorskim i 120 w woj. lubuskim" - poinformował PAP Frątczak.

W niedzielę dla 10 województw nadal obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z silnymi wichurami. Są to woj.: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, częściowo dolnośląskie oraz opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i pomorskie.

Ponad 110 km/h na Pomorzu

O zamknięciu przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do odwołania wszystkich cmentarzy i Parku Oliwskiego poinformowała w niedzielę rano w specjalnym komunikacie rzecznik prasowa prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Wyjaśniła, że od soboty, kiedy to wiatr zaczynał przybierać na sile, mieszkańcy Gdańska informowani byli za pomocą komunikatów SISMS o aktualnej sytuacji pogodowej. Komunikaty te - wysyłane w formie SMS-ów, zapowiadały m.in. nadchodzący silny wiatr z opadami deszczu. W rejonie Gdańska w niedzielę wiatr może osiągać chwilami prędkość około 100 km/h - poinformowała Skorupka-Kaczmarek.

Z przekazanych przez nią informacji wynika też, że wiatr i towarzyszący mu deszcz sprawiły, iż podniósł się poziom wody w Zatoce Gdańskiej. W gdańskim Porcie Północnym osiągnął on stan ostrzegawczy (550 cm), a prognozy mówią, że - ze względu na fakt, iż wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego i północnego - poziom wody może nadal wzrastać.

Synoptycy z Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni ostrzegają, że w ciągu dnia na terenie województwa pomorskiego - zwłaszcza nad morzem - wiatr może osiągać w porywach prędkość nawet 110 km/h. Ma się on utrzymywać przez całą niedzielę. Prognozy mówią też o przelotnych opadach deszczu, ale też krupy śnieżnej lub - lokalnie - deszczu ze śniegiem.

Także w nocy z niedzieli na poniedziałek zapowiadany jest deszcz i deszcz ze śniegiem. Nad morzem może nadal silnie wiać: wiatr ma osiągać w porywach prędkość do 100 km/h. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w rejonie Zatoki Gdańskiej.

100 tys. osób bez prądu na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku ponad 100 tys. odbiorców jest pozbawionych prądu. To najnowsze informacje z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu podane przez służby prasowe wojewody dolnośląskiego.

Rzecznik wojewody Sylwia Jurgiel poinformowała w niedzielę PAP, że wojewoda Paweł Hreniak na poniedziałkowy ranek zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego.

"Wojewoda Hreniak od wczesnych godzin w niedzielę przebywa w sztabie kryzysowym i na bieżąco reaguje na sytuację związaną z orkanem Grzegorz, który przechodzi nad Dolnym Śląskiem" - powiedziała Jurgiel.

Najpoważniejszą szkodą są zerwane linie energetyczne. Ponad 100 tys. odbiorców w regionie jest pozbawionych prądu. Na Śnieżce w Karkonoszach prędkość wiatru osiąga w porywach nawet 180 km na godzinę.

Według prognoz nawałnica ma trwać do godzin popołudniowych w niedzielę. Po godz. 16 prędkość wiatru się zmniejszy.

Z powodu opadów deszczu stany alarmowe wody zostały przekroczone na trzech rzekach: Kamiennej w Piechowicach, Kamienicy w Barcinku i Kwisy w Mirsku.