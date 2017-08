Czabański chce wyjaśnień od Kurskiego w sprawie zwolnienia Paczuskiej

Wirtualnemedia.pl donoszą, że przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański wezwał Jacka Kurskiego, by wyjaśnił sprawę zwolnienia byłej szefowej "Wiadomości" Marzeny Paczuskiej, która miała być poinformowana o tym fakcie na Twitterze. Spotkanie odbędzie się 29 sierpnia.

Najbliższe posiedzenie rady ma wyjaśnić sprawę, która wywołała spore oburzenie w mediach.

Wirtualnemedia.pl podają, że będzie to pierwsze posiedzenie Rady Mediów Narodowych po wakacjach, na którym zostanie omówiony głównie jeden punkt: jesienna ramówka i temat zmian personalnych w redakcji "Wiadomości".



Szef RMN zaniepokojony sytuacją

Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że była szefowa "Wiadomości" Marzena Paczuska o zwolnieniu miała dowiedzieć się z portalu społecznościowego.



O tym, że zastąpi ją nowy prowadzący Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Klaudiusz Pobudzin napisał na Twitterze.



"Byłby to zły sygnał, nie świadczący o dobrych obyczajach korporacyjnych. Jeżeli tak by było, poprosimy o dodatkowe wyjaśnienia, dlaczego do tego doszło" - powiedział Czabański w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.



Komentarz Paczuskiej

Przypomnijmy, że sytuację skomentowała na Twitterze sama Marzena Paczuska, która nie kryła swojego zdziwienia. Dziennikarka napisała, że "etatowych dziennikarzy, pracowników TVP zwalnia się na Twitterze".

Według danych udostępnionych przez Wirtualnemedia.pl, w lipcu tego roku średnia oglądalność głównego wydania "Wiadomości" wyniosła 1,94 mln widzów.