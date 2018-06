Czaputowicz: Jesteśmy gotowi do obrony naszego stanowiska

"Jesteśmy gotowi do obrony naszego stanowiska" - oświadczył w środę szef MSZ Jacek Czaputowicz, odnosząc się do informacji o tym, że KE wystąpiła do Rady UE o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski. "Podkreślimy prawo Polski do przeprowadzenia reform oraz to, że są one zgodne ze standardami UE" - dodał.

Zdjęcie Szef MSZ Jacek Czaputowicz /Stanisław Kowalczuk /East News

O tym, że w ubiegłym tygodniu KE wystąpiła do Rady UE o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski, powiedział w środę w PE w Strasburgu podczas debaty na temat praworządności w Polsce wiceszef KE Frans Timmermans.

Reklama

"Jest to pewien etap w procedurze związanej z art. 7, my cały czas informujemy o przebiegu reform na Radzie ds. Ogólnych. Minister Konrad Szymański informuje, przedstawia informacje, także teraz przedstawi informacje, gdzie raz jeszcze podkreśli prawo Polski do przeprowadzenia reform oraz to, że reformy te są zgodne ze standardami UE" - powiedział Czaputowicz w Belgradzie, gdzie przebywał w środę z wizytą.

"Jesteśmy gotowi do obrony naszego stanowiska" - oświadczył szef MSZ. Dodał, że "teraz państwa członkowskie i Rada będzie zajmować się tą problematyką - nie ma tutaj precedensu, nie ma doświadczeń, zobaczymy jak dalej będziemy postępować".