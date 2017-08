Częstochowa: Wizerunek Matki Bożej ze zdjęć selfie

Powstały z ok. 14 tys. zdjęć selfie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej został już umieszczony na jasnogórskich murach – poinformował w środę PAP paulin o. Tomasz Tlałka. Obraz ma wymiary 5,6 m na 4,2 m.

Zdjęcie Powstały z ok. 14 tys. zdjęć selfie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej umieszczony na jasnogórskich murach /Waldemar Deska /PAP

"Selfie dla Maryi" - bo tak nazywa się ta wspomniana akcja - to jeden z elementów całorocznej inicjatywy ojców paulinów, gospodarzy częstochowskiego sanktuarium, pod hasłem "Żywa korona Maryi". W ramach akcji wierni nadsyłają zdjęcia z dołączonymi do nich duchowymi darami dla Matki Bożej, jakimiś konkretnymi postanowieniami.



Samych selfie drogą elektroniczną nadesłano ok. 14 tys. Były zdjęcia wiernych niemal w każdym wieku; indywidualne, ale i grupowe, np. całych rodzin. Do akcji dołączyli także biskupi, m.in. prymas Polski i nuncjusz apostolski.



Z zebranych zdjęć powstała następnie mozaika z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, która została właśnie umieszczona na jasnogórskich murach - na murach bastionu Potockich, od strony błoni jasnogórskich. Jak podał o. Tlałka, wymiary tej mozaiki to 5,65 m wysokości i 4,2 m szerokości.



"Wtedy każdy, kto podał swój adres mailowy za pomocą specjalnego programu będzie mógł odnaleźć swoje zdjęcie w obliczu Maryi" - podkreślił paulin.



Z kolei przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra podkreślił podczas środowej konferencji, że udział wiernych w inicjatywie "Selfie dla Maryi" jest "namacalnym dowodem" na ich identyfikowanie się z wiarą. "To jest też pewien element naszej pobożności, absolutnie nowoczesny, ale jak wiemy, w "Selfie dla Maryi" chodzi też o to, żeby za każdą przesłaną fotografią czy elektronicznym zdjęciem, było konkretne postanowienie, konkretny dar duchowy. Tak, że te dziesiątki tysięcy zdjęć, które są wkomponowane w ten wizerunek Matki Bożej, w tę mozaikę, one niosą też za sobą dziesiątki tysięcy postanowień, konkretnych darów duchowych" - mówił przeor, cytowany przez jasnogórskie biuro prasowe.



Dotąd w ramach "Żywej korony Maryi" - wg danych ojców paulinów - nadesłano ponad 20 tys. papierowych zdjęć z dołączonymi duchowymi darami. Z kolei za pomocą aplikacji "Diament z korony" duchowych darów złożono już 30 tys. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się na Jasnej Górze w sobotę. Kulminacyjnym punktem będzie przedpołudniowa msza św. z udziałem władz kościelnych i państwowych. Przewodniczyć jej będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosi prymas abp Wojciech Polak. Na wieczór zaplanowano duże muzyczne widowisko, które patronatem objęła premier Beata Szydło.



Jubileuszowe obchody odbędą się w dniu, w którym przypada doroczny jasnogórski odpust - uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. To jednocześnie czas tzw. drugiego szczytu pielgrzymkowego (pierwszy przypadł w okolicy 15 sierpnia), gdy do Częstochowy w pieszych wędrówkach przybywają tysiące wiernych. W najbliższych dniach do sanktuarium dotrą m.in. 35. Piesza Pielgrzymka Tarnowska oraz 92. Piesza Pielgrzymka Łódzka.



Jak podał częstochowski samorząd, miasto jest gotowe na wzmożony ruch pielgrzymkowy. Szczyt oznacza bowiem mobilizację służb miejskich i policji, dbających m.in. o zabezpieczenie tras wejść poszczególnych grup do miasta, zapewnienie opieki medycznej, przenośnych toalet czy dostępu do wody pitnej.



Agnieszka Kliks-Pudlik