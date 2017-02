Debata w Sejmie nad wnioskiem o odwołanie marszałka Sejmu

W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wniosek złożyła Platforma Obywatelska. Głosowanie zaplanowano na godzinę 10.30. Obrady Sejmu prowadzi wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Zdjęcie Marek Kuchciński /Radek Pietruszka /PAP

Wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego ze stanowiska marszałka Sejmu złożyła Platforma Obywatelska. Ma on związek z grudniowym protestem PO i Nowoczesnej w Sejmie z powodu były planowanych przez marszałka zmian zasad pracy dziennikarzy na Wiejskiej oraz wykluczenie z posiedzenia posła PO Michała Szczerby.

Schetyna uzasadnia wniosek

W czasie uzasadniania wniosku, Grzegorz Schetyna podkreślił, że to co robi PiS najlepiej charakteryzuje słowo "upadek". - Zachowanie marszałka Kuchcińskiego 16 grudnia to jeden z elementów upadku państwa prawa, demokracji, ludzkich obyczajów - mówił Schetyna.



- Chcę zdefiniować słowo, które wydaje mi się jest słowem kluczem dla tej debaty, dla tego roku waszych rządów, dla też tych kilkunastu miesięcy urzędowania marszałka Kuchcińskiego: to słowo upadek - mówił Schetyna. Dodał, że dzisiejsza debata to przyczynek do dyskusji o sytuacji w Polsce.

- To, co wydarzyło się 16 grudnia, jest odbiciem modelu państwa PiS. To, co wtedy zdarzyło się w Sejmie to jest państwo PiS w pigułce (...). To jest polityka patologii, którą prowadzicie - zaznacza w uzasadnieniu wniosku Schetyna.



"Absurdem państwa PiS" Schetyna nazwał stwierdzenie polityków partii rządzącej, że na sali kolumnowej było kworum, bo PiS wygrało wybory. Lider PO wymienia "efekty działalności państwa PiS",



- Marszałek Kuchciński wielokrotnie odbierał posłom opozycji głos i uniemożliwiał im składanie wniosków, z kneblowania ust opozycji stworzył metodę parlamentarną polityki PiS, a to marszałek Sejmu powinien gwarantować prawa opozycji - wyliczał w uzasadnieniu wniosku Schetyna.



- Pan się nie może bać, że jest marszałkiem. Serdecznie do tego namawiam - zwrócił się Schetyna do Kuchcińskiego.

- To, w jaki sposób pan funkcjonuje i kończy swój etap polityki, jest taki sam jak to robicie z państwem PiS. Skończycie na marginesie historii, w przegranych wyborach, bo Polacy nie zaakceptują państwa PiS, Polacy odrzucą takie zachowania - mówił Schetyna.



Schetyna na następcę Kuchcińskiego zgłosił Rafała Grupińskiego. Stwierdził, że to "zupełne przeciwieństwo" Kuchcińskiego.



Kaczyński odpowiada Schetynie

W imieniu klubu PiS głos zabrał Jarosław Kaczyński. - Chciałbym panu Schetynie serdecznie podziękować. Znakomicie scharakteryzował osiem lat rządów PO. To była niezwykle celna charakterystyka. Niewielkie zmiany w pana przemówieniu i ja bym też mógł je wygłosić o PO - ironizował prezes PiS.



- Warto zastanowić się nad fenomenem fałszywej świadomości, przypuszczam, że pan wierzy w to, co pan mówi - mówił do Schetyny.



- Pan marszałek Kuchciński doskonale pracuje i będzie miał piękne miejsce w polskiej historii i dlatego dzisiaj pozostanie dalej marszałkiem Sejmu - zaznaczył Kaczyński. Na słowa prezesa PiS klub partii rządzącej zareagował oklaskami.

Zdjęcie Marek Kuchciński i Jarosław Kaczyński w czasie debaty / Radek Pietruszka / PAP

Gorąca debata

Na mównicy pojawił się Sławomir Neumann z PO. - PiS uważa się za panów, którzy mogą wszystko, czują się właścicielami państwa - powiedział. Zwracając się do Kuchcińskiego, stwierdził, że jest on "wiernym żołnierzem Jarosława Kaczyńskiego".



- 16 grudnia będzie czarną datą polskiego parlamentaryzmu i pan jest za to odpowiedzialny - zaznaczył Neumann.

- Celowo niszczycie demokrację, uważacie się za panów (...). Powinien mam sam podać się do dymisji - dodał.



W imieniu klubu Kukiz'15 przemawiał poseł Grzegorz Długi. - Złości nas to, że marnujemy tutaj czas i pieniądze podatników. Przyszło nam do głowy, żeby w tym nie uczestniczyć, ale zdecydowaliśmy, że nie po to nas wybrano, by demonstrować - powiedział.



- Dlaczego marszałek nie wycofał się z własnych błędów i nie użył środków, którymi dysponuje? (...) Marszałek najpierw złamał zasady, a potem złożył broń - stwierdził.