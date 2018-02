Denis Urubko zdradza, co wydarzyło się na K2

Denis Urubko zamieścił wpis w rosyjskim serwisie mountain.ru, gdzie opisuje samowolny atak na szczyt K2. Zdradza, co zmusiło go do powrotu do bazy.

Przypomnijmy, że Urubko w sobotę, bez zgody kierownictwa, ruszył samotnie w kierunku szczytu K2. Mijając po drodze członków wyprawy, odmówił wzięcia radiotelefonu i nie chciał rozmawiać z kierownikiem wyprawy Krzysztofem Wielickim.

W poniedziałek Urubko wrócił do bazy i bez słowa wyjaśnienia zaszył się w swoim namiocie. Jak się domyślano, wspinacz zrezygnował z ataku szczytowego prawdopodobnie ze względu na złe warunki pogodowe. Później opuścił polską wyprawę.

Teraz zdradza, co tak naprawdę wydarzyło się podczas samowolnego ataku na szczyt K2. W serwisie mountain.ru szczegółowo opisał to, co działo się podczas jego samotnej wspinaczki.

"Prognoza pogody na 26 lutego to szansa (by zaatakować szczyt - przyp. red.). Nie chcę przenosić odpowiedzialności na kogoś innego. Uciekłem potajemnie po śniadaniu, wspiąłem się na 6250 m n.p.m." - zaczyna Urubko.



Następnego dnia (w niedzielę) warunki były gorsze. Urubko przeczekał noc na wysokości 7200 m n.p.m.



Urubko pisze, że spał w jamach lodowo-śnieżnych. Ostatecznie udało mu się dotrzeć na wysokość ok. 7600 m n.p.m. Cały jego plan zniweczyła jednak lawina, przez którą spadł pięć metrów w dół.



Jak opisuje dalej, nie mógł znaleźć drogi powrotnej. Pomyślał, że "potrzebuje cudu". Po paru godzinach błądzenia odnalazł odpowiednią drogę. "Dzięki mojemu ojcu za intuicję we krwi" - pisze Urubko.