Dezubekizacja: Funkcjonariusze Służby Więziennej tracą pracę

W Służbie Więziennej trwa dezubekizacja. Zwalniani są funkcjonariusze, którzy rozpoczęli pracę w formacji przed 1989 r. - informuje TVN24.

Zdjęcie Areszt śledczy, zdj. ilustracyjne /Lukasz Antczak /

Rozpoczęcie operacji zwalniania funkcjonariuszy potwierdza pion prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Według informacji TVN24, ma ona potrwać do 20 lutego.

Ministerstwo zastrzega w rozmowie z TVN24, że zwolnienia dotyczą jedynie osób pełniących funkcje kierownicze.



"Dyrektorzy mają przykazane, aby doprowadzić do jak najszybszego zwolnienia każdego, kto zaczął służbę w PRL. Metody dowolne, ale operacja ma zakończyć się do 20 lutego" - mówi anonimowo, cytowany przez TVN24, działacz związków w Służbie Więziennej.



Służba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. Podlega wiceministrowi sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu.