"DGP": Berczyński zapowiada spotkanie dotyczące katastrofy smoleńskiej

W maju na WAT odbędzie się spotkanie dotyczące katastrofy smoleńskiej, gospodarzem będzie rektor WAT i wiem, że będzie zapraszał wszystkich zainteresowanych tematem - mówi dr Wacław Berczyński, pytany przez "DGP", czy jest możliwość, by spotkał się z Maciejem Laskiem.

Zdjęcie Wacław Berczyński /Paweł Supernak /PAP Dariusz Jaroń Nieodrobiona lekcja ze Smoleńska

"Kilka lat temu była konferencja na UKSW, na którą zostali zaproszeni ówczesny szef MSW Jerzy Miller i jego ludzie. Nie przyszli. Chciałem rozmawiać. Proszę pamiętać, że wtedy PiS był w opozycji. W maju, w Wojskowej Akademii Technicznej będzie zorganizowane spotkanie dotyczące katastrofy smoleńskiej" - powiedział dr Wacław Berczyński, przewodniczący podkomisji ds. ponownego badania katastrofy smoleńskiej, w piątkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej". Była to odpowiedź na pytanie, czy jest możliwość, by spotkał się z Maciejem Laskiem, członkiem państwowej komisji, która w latach 2010-11 badała katastrofę smoleńską.

Pytany, czy dopilnuje, by na spotkanie na WAT zostali zaproszeni Miller i Lasek oraz kilku innych członków tamtej komisji, Berczyński odpowiedział, że gospodarzem spotkania będzie rektor WAT. "I wiem, że będzie zapraszał wszystkich zainteresowanych tematem. Sam nikogo nie będę zapraszał indywidualnie (...)" - zadeklarował.

Odnosząc się do zaprezentowanego w poniedziałek filmu prezentującego ustalenia podkomisji, której przewodniczy, Berczyński podkreślił: "Cytujemy tylko to, co mamy absolutnie udokumentowane. Nie zgadujemy, nie fantazjujemy".

"Bardzo pilnuję tego, by mówić, że nie jestem do końca pewny, że był zamach. Ale jednak bardzo wiele na to wskazuje" - podkreślił.

"Mam pewność, że samolot rozpadł się w powietrzu"

Dodał, że jeśli chodzi o sprowadzanie maszyny przez rosyjskich kontrolerów, to w 90 proc. jest pewien, że działali umyślnie. Pytany, ile procent pewności ma co do tego, że w samolocie wybuchł ładunek, odpowiedział: "podobnie". "Natomiast mam zdecydowanie większą pewność, jeśli chodzi o rozpad samolotu w powietrzu. (...) Blisko 100 proc., że samolot rozpadł się w powietrzu, a nie na skutek uderzenia w brzozę. Nie! Mam 100 proc. pewności, ze rozpadł się w powietrzu" - powiedział Berczyński.

Podkomisja, którą kieruje Berczyński, działa od lutego 2016 r. W poniedziałek, w siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej, zaprezentowała ona wyniki badań przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku. Dziennikarzom zgromadzonym na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zaprezentowano 42-minutowy film z nagranym komentarzem lektora. Podkomisja stwierdziła m.in., że polski Tu-154M w Smoleńsku został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad brzozą.

