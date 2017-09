"DGP": Urodziła się rekordowa liczba "trzecich dzieci"

W zeszłym roku urodziła się rekordowa liczba "trzecich dzieci". Bo lepiej się nam wiedzie i czujemy się bezpieczniejsi - pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Ciąża; zdj. ilustracyjne /East News

W 2016 r. na świat w Polsce przyszło o 13 tys. więcej dzieci niż rok wcześniej. Największy przyrost był widoczny w grupie dzieci, które urodziły się jako drugie i trzecie. Na trzecie dziecko najczęściej decydują się mieszkanki dużych miast z wyższym wykształceniem.

Zdaniem ekspertów "pokolenie lemingów" zmęczone wyścigiem szczurów już nie tylko karierę uważa za dowód sukcesu. Staje się nim również wielodzietna rodzina. Klasa średnia czuje się bezpieczniej - sprzyja jej koniunktura gospodarcza. Wpływ na decyzję o powiększeniu rodziny ma także program 500 plus, który jest pewnego rodzaju gwarantem zabezpieczenia rodziny.

Zdaniem wiceministra rodziny Bartosza Marczuka, te dane to świetny wynik. Główny cel programu to zachęta do rodzenia dzieci, "dlatego też nie wprowadzono kryterium dochodowego przy drugim i kolejnych dzieciach".