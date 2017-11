Dlaczego Antoni Macierewicz wycofał wnioski o awanse generalskie?

"Wnioski o awanse generalskie zostały wycofane, bo chcemy porozumienia z prezydentem; były pewne różnice ocen, prezydent potrzebował dodatkowych informacji" - powiedział w niedzielę wiceszef MON Bartosz Kownacki. "Prezydent jest zaskoczony tą decyzją" - stwierdził rzecznik Andrzeja Dudy.

Zdjęcie Bartosz Kownacki wysłuchuje Antoniego Macierewicza /Krystian Maj /FORUM

"Były pewne różnice ocen, prezydent potrzebował dodatkowych informacji (...). Wnioski zostały wycofane, pewnie niektóre z tych nazwisk się powtórzą, być może inne się nie powtórzą" - powiedział wiceminister w programie Radia Zet i Polsat News.

"Mam nadzieję, że po rozmowie z prezydentem będzie to tak skonstruowane, by nie budziły one żadnych wątpliwości" - dodał Kownacki. Dopytywany, czy będzie spotkanie prezydenta z szefem MON odpowiedział, że "często odbywa się to na niższym szczeblu". "Nie tworzyłbym wokół tego sensacji" - powiedział wiceminister.

"Prezydent jest zaskoczony"

Z kolei rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że Andrzej Duda "jest zaskoczony" decyzją ministra w sprawie wniosków o awanse generalskie. "Tym bardziej, że dowiedział się o niej przez komunikat na stronie internetowej" - podkreślił.

"Prezydent oczekuje konkretnego pisma z podaniem powodów dla tej decyzji" - powiedział rzecznik.

"Prezydent nigdy nie kwestionował zasadności nadania stopnia generalskiego czy kolejnej gwiazdki temu czy innemu oficerowi. To, co było kontrowersyjne, czy jest linią, gdzie są różne zdania między BBN a ministrem obrony narodowej, to jest kwestia systemu kierowania i dowodzenia armią" - podkreślił Łapiński.

Jak zaznaczył, w żadnej z wypowiedzi prezydenta czy szefa BBN z ostatnich miesięcy "nigdy nie był stawiany zarzut, że któryś z tych oficerów nie zasługuje na awans". Rzecznik zastrzegł, że "to nie jest kwestia osobista blokowania tych generałów".

W piątek rzeczniczka MON ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz poinformowała, że w trosce o dobro Sił Zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz postanowił wycofać wnioski o awanse generalskie.

"Skoro dla dobra polskiej armii minister podjął taką decyzję, to też dla dobra polskiej armii zdecyduje, że te propozycje i uwagi prezydenta dotyczące systemu dowodzenia i kierowania armią zostaną uwzględnione" - powiedział Łapiński.

Jak zaznaczył, "prezydent jasno mówił, że chciałby najpierw, by zakończono prace nad nowym systemem kierowania i dowodzenia armią - gdy będzie wiadomo, jak ten system na koniec wygląda, to wtedy można obiektywnie oceniać wnioski o awans".