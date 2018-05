Długi weekend na drogach. Policja podaje dane

Od początku długiego weekendu, czyli od 27 kwietnia, na polskich drogach doszło do 504 wypadków, w których zginęło 45 osób, a 640 zostało rannych. Zatrzymano też 1700 nietrzeźwych kierowców. "To zatrważające dane" - mówi podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji.

Zdjęcie Patrol policji w Warszawie / Leszek Szymański /PAP

"Najczęstsze przyczyny wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość. Niestety, piękna pogoda sprawia, że wielu kierowców jeździ nierozważnie - za szybko, zbyt dynamicznie, wręcz agresywnie i to przekłada się na wypadki" - dodał podkomisarz.



Policja apeluje o rozsądek i roztropną jazdę. Funkcjonariusze przypominają, że poza patrolami drogowymi, korzystają także ze śmigłowca, dzięki któremu jeszcze dokładniej mogą patrolować polskie drogi. Zapewniają też, że nie ma żadnej taryfy ulgowej, a za nieprzestrzeganie przepisów trzeba liczyć się z mandatami.



Akcja "Bezpieczna majówka" potrwa do 6 maja. Przez cały długi weekend na drogi wyjedzie 5 tysięcy policjantów.