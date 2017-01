Do obiegu trafi wkrótce nowy banknot o nominale 500 złotych. Znajduje się na nim wizerunek króla Jana III Sobieskiego, dzięki czemu zostaje zachowana chronologiczna ciągłość serii "Władcy polscy".

Wkrótce do obiegu trafi banknot o nominale 500 złotych

Producentem nowego banknotu, podobnie jak wszystkich poprzednich z tej serii, jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Jak wyjaśnia IAR doradca zarządu do spraw szkoleń i ekspertyz PWPW Aleksandra Grynkiewicz, na banknot trzeba będzie przygotować portfel większych rozmiarów, gdyż jest większy niż pozostałe nominały. Posiada cały system zabezpieczeń i jest na bardzo wysokim poziomie technologicznym.



Menedżer do spraw banknotów Jerzy Dziemidowicz mówi IAR, że nowy banknot szatą graficzną zbliżony jest do tego o nominale 200 złotych. Ma domykać serię "Władcy polscy", więc nawiązuje do pozostałych banknotów. Założenie było takie, by banknoty stanowiły całą serię estetycznie i graficznie zbliżoną do siebie.



"Z całą pewnością jest natomiast najlepiej zabezpieczony z całej serii" - zaznaczył rozmówca IAR. Wyjaśnił też, że banknoty polskie zabezpieczane są bardzo starannie, ale w różny sposób.



Seria banknotów "Władcy polscy", zaprojektowana przez Andrzeja Heidricha, została wprowadzona do obiegu w 1995 roku. W ramach tej serii na banknotach znaleźli się do tej pory polscy władcy z dynastii Piastów i Jagiellonów, w kolejności chronologicznej odpowiadającej wzrostowi nominałów: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Zygmunt I Stary.