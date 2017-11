- To, co mówiła premier, to była jedna wielka propaganda sukcesu - skomentował lider Nowoczesnej Ryszard Petru wtorkowe wystąpienie na dwulecie rządu premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Głównym "dokonaniem" dwuletnich rządów PiS jest podzielenie Polski na lepszy i gorszy sort; w naszym kraju panuje choroba nienawiści, wrogość i zawiść - ocenił z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło podczas wspólnej konferencji prasowej nt. dwóch lat rządów PiS /Paweł Supernak /PAP

We wtorek szefowa rządu i prezes PiS w warszawskiej siedzibie partii na wspólnej konferencji prasowej podsumowali dwa lata działania rządu.

Reklama

"Wszyscy oczekiwaliśmy w końcu, że Beata Szydło przekaże formalnie władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu, to się nie odbyło. Reszta z tego była taką propagandą gierkowską" - skomentował Petru na wtorkowej konferencji prasowej.

Według niego, "w dużym stopniu w ogóle to wystąpienie było oderwane od rzeczywistości". "To co mówiła pani premier, to była jedna wielka propaganda sukcesu" - dodał szef Nowoczesnej.

"Kaczyński należy do tchórzy"

Zapytany, czy według niego realny jest jeszcze scenariusz, że przejęcia funkcji premiera przez Kaczyńskiego, Petru odpowiedział, że gdyby taki scenariusz miał nastąpić, to spodziewałby się, że "nastąpi dzisiaj". "Kaczyński dawno powinien objąć rządy, bo powinien wziąć odpowiedzialność za wszystkie decyzje, łącznie z tymi decyzjami, gdzie łamie konstytucję, łamie prawo z ryzykiem stanięcia przed Trybunałem Stanu" - powiedział szef Nowoczesnej.

"Czy będzie ta zmiana czy nie, trudno mi powiedzieć. Jak widać raczej Kaczyński należy do tchórzy i nie chce brać odpowiedzialności za kraj" - powiedział.

Szef Nowoczesnej nawiązał do słów prezesa PiS, który we wtorek powiedział m.in., że "są pieniądze i wbrew różnego rodzaju zapowiedziom, że będzie jakiś wielki upadek, jesteśmy w stanie prowadzić politykę, która służy wielkiej części polskich rodzin". "Przypomnę, że na rezydentów pieniędzy nie było i to wszyscy widzieli bardzo wyraźnie jak (minister zdrowia, Konstanty) Radziwiłł nie mógł podwyższyć rezydentom wynagrodzeń. Dlaczego? Bo to nie jest elektorat PiS-u" - mówił Petru.

Według niego, "Kaczyński nie mówił o problemach, jakie nękają polską gospodarkę". Ocenił też, że za rządów PiS "zniszczone są sojusze unijne", a określenia "urojenia" użył w odniesieniu do koncepcji Międzymorza i do Grupy Wyszehradzkiej, o których mówił też we wtorek prezes PiS.

Stwierdził też, że "jeżeli ktoś mówi o wielkim porcie lotniczym, który ma być budowany po tym, jak PiS odda władzę, to tak naprawdę nie ma nic konkretnego Polakom w tym momencie do zaoferowania". W ubiegłym tygodniu rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a port ma być budowany przez kolejnych osiem lat.



Zdjęcie Lider Nowoczesnej Ryszard Petru / Tomasz Gzell / PAP

"PiS powinien się uderzyć we własne piersi"

Według ludowców rządy PiS spowodowały, że Polska jest krajem "niezwykle podzielonym". "Podział na lepszy i gorszy sort, podziały w rodzinach - nie tylko w Sejmie, pomiędzy politykami. Nie jesteśmy w stanie usiąść wspólnie do stołu, nie jesteśmy w stanie wspólnie świętować, często - rozmawiać" - mówił szef Stronnictwa.

Według Kosiniaka-Kamysza PiS powinien się "uderzyć we własne piersi i powiedzieć: ta atmosfera, która panuje w Polsce - wrogości, nienawiści, zawiści, ta choroba nienawiści, która niestety od dwóch lat rozprzestrzenia się w tempie ekspresowym - jest wielką bolączką".

Oświadczył również, że "misją" jego partii jest "przywracanie Polsce braterstwa, zszywanie Polski rozdartej na pół".

"Wierzymy, że tylko naród zjednoczony, wspólnota narodowa współpracująca ze sobą, to jest gwarant naszego bezpieczeństwa, które daje szansę na dobre funkcjonowanie, nie tylko przez jedną kadencję, ale przez wiele pokoleń" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Jak wskazał to jest właśnie "odpowiedzialność rządzących".

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz / Andrzej Iwańczuk / East News

Szef PSL ocenił zarazem, że w programie partii rządzącej są też ustawy dobre, które warto podtrzymać. Jego zdaniem każda partia powinna zadeklarować np. utrzymanie programu "Rodzina 500 plus".

Kosiniak-Kamysz wymienił również ustawy przygotowane przez PiS, które - w jego ocenie - są "złe". Wskazał m.in. na projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym oraz zmiany w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes ludowców zapytany, czy - w kontekście wtorkowej konferencji - uważa, że premier Szydło ustąpi ze stanowiska, oparł: "Było to swoiste święto dziękczynienia - tym podziękowaniom nie było końca. Powiedzenie "dziękuję" jest wyrazem oczywiście wdzięczności, ale może też być wyrazem zakończenia jakiegoś etapu". "Nie wykluczyłbym, że to jest piękne zakończenie misji pani premier Beaty Szydło" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.