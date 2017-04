Doniesienie Misiewicza na posłów PO. Prokuratura umorzyła śledztwo

Łódzka prokuratura umorzyła śledztwo, które prowadziła z doniesienia Bartłomieja Misiewicza na posłów PO. Wcześniej donieśli oni, że Misiewicz mógł popełnić przestępstwo korupcyjne. Prokuratura badała m.in., czy posłowie fałszywie oskarżyli Misiewicza.

Zdjęcie Bartłomiej Misiewicz /Radek Pietruszka /PAP

O decyzji śledczych poinformował w czwartek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Jak powiedział, "śledztwo zostało umorzone wobec braku znamion czyny zabronionego".

We wrześniu ub. roku "Newsweek" napisał, że Misiewicz miał proponować radnym PO w Bełchatowie przystąpienie do koalicji z PiS sugerując, że w zamian zapewni im zatrudnienie w państwowej spółce, której prezes miał towarzyszyć mu w "werbunkowym spotkaniu". W związku z tym artykułem Misiewicz poprosił ministra Antoniego Macierewicza o zawieszenie w funkcjach w MON. Minister przychylił się do tego.

Prokuratura w Piotrkowie Tryb. pod koniec października 2016 r. wszczęła śledztwo po doniesieniu, jakie złożyli posłowie PO Cezary Tomczyk i Jan Grabiec. Było prowadzone ws. obietnic, jakie miał składać Misiewicz. Na początku grudnia piotrkowska prokuratura uznała, że w zachowaniu Misiewicza brak jest znamion przestępstwa i śledztwo zostało umorzone.

Po umorzeniu m.in. piotrkowskiego postępowanie Misiewicz wrócił na stanowisko rzecznika MON i szefa gabinetu politycznego ministra obrony. Złożył do prokuratury zawiadomienie o fałszywym oskarżeniu go przez Tomczyka i Grabca. Śledztwo w tej sprawie wszczęto w pierwszych dniach grudnia.

Jak wyjaśnił w czwartek Kopania, po przesłuchaniu świadków, zgromadzeniu materiału dowodowego prokuratorzy uznali, że brak jest podstaw, aby uznać, że składający w ub. roku doniesienie na Misiewicza posłowie PO, świadomie i celowo oskarżyli b. rzecznika MON o popełnieniu przez niego przestępstwa. Składając zawiadomienie i zeznając w tej sprawie "bazowali" na publikacji tygodnika. Potraktowali te informacje za wiarygodne.

"Dlatego, brak jest podstaw do przyjęcia, że mieli informacje, mogące dawać podstawy do negowania przez nich twierdzeń zawartych w publikacji. Tym samym, aby świadomie i celowo oskarżali b. rzecznika" - powiedział prokurator.

Pod koniec lutego tego roku nazwisko Misiewicza zniknęło ze stron resortu. O byłym rzeczniku zrobiło się głośno w ostatnich dniach, kiedy w mediach pojawiła się informacja, że Misiewicz został zatrudniony w państwowej spółce Polska Grupa Zbrojeniowa, gdzie miałby zarabiać 50 tys. zł miesięcznie. Informacjom dotyczącym wysokości wynagrodzenia zaprzeczał rzecznik PGZ. W środę wieczorem spółka poinformowała o rozwiązaniu umowy o pracę z Misiewiczem za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym. Jak dodano rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Misiewicza, "któremu nie przysługuje odprawa".

W związku z ta sprawą prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu Misiewicza w prawach członka PiS i o powołaniu komisji ds. zbadania stawianych mu zarzutów.