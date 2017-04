​Dr Berczyński dla "DGP": To ja wykończyłem caracale

"To ja wykończyłem caracale" - mówi w rozmowie z dziennikarką "Dziennika Gazety Prawnej" dr Wacław Berczyński.

Zdjęcie Dr Wacław Berczyński /Jan Bielecki /East News

W rozmowie z Magdaleną Rigamonti, dr Berczyński, zasiadający dziś na czele podkomisji ds. ponownego zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, opowiada o kulisach negocjacji między Polską a firmą Airbus Helicopters.

"Nie wiem, czy pani wie, ale to ja wykończyłem caracale. Znam się na tym, znam się na śmigłowcach, znam się na lotnictwie. Pamiętam, jak przeczytałem o tych caracalach, o tym, że polski rząd zamierza je kupić, to mi włosy stanęły dęba. Markowi Pyzie w piśmie "wSieci" powiedziałem, że to jest przekręt, że Polska nie może tak strasznie przepłacać - i się zaczęło" - powiedział dr Berczyński.

"To był kwiecień 2015 r., jeszcze rządziła PO. Potem wybory wygrał PiS, ministrem obrony został Antoni Macierewicz, który powiedział: "Bądź moim pełnomocnikiem w sprawie śmigłowców". I tak, krok po kroku, zaproponowano mi, bym włączył się w pracę w WZL w Łodzi, w których powstają właśnie helikoptery. I powiem pani, że z przyjemnością się zgodziłem" - dodał.

Przypomnijmy, że w październiku 2016 roku Polska zerwała rozmowy offsetowe z Airbus Helicopters. W wyniku rozmów miały zostać zakupione caracale dla polskiego wojska, jednak zerwanie negocjacji zakończyło współpracę z Airbusem. Jak wskazała strona Polska, oferta airbusa nie odpowiadała interesom ekonomicznym i bezpieczeństwa Polski, a wartość proponowanego offsetu była niższa od oczekiwanej.