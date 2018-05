Dramat w kopalni. Trwa akcja ratownicza

Dwaj poszkodowani górnicy z kopalni Zofiówka są już na powierzchni; są w "relatywnie dobrej formie" - poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Kolejny poszkodowany górnik powinien być w niedalekiej odległości od dwóch już odnalezionych; byli w kontakcie wzrokowym. Na miejsce wypadku przyjechał premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Trwa akcja ratownicza. Do kopalni dojeżdżają kolejne zastępy ratowników górniczych / Andrzej Grygiel /PAP

- Cały czas mamy nadzieję, że akcja ratunkowa zostanie zakończona powodzeniem - powiedział premier Morawiecki, który przyjechał do kopani Zofiówka. Dodał, że do akcji został użyty najnowocześniejszy sprzęt.



- Na dwóch chodnikach toczy się akcja ratunkowa, w której uczestniczą najlepsi ratownicy - podkreślił premier.

Dodał, że nie było tak silnego wstrząsu wcześniej w tej kopalni.



Ratownicy, penetrujący chodnik 900 metrów pod ziemią w poszukiwaniu pięciu zaginionych w kopalni Zofiówka górników, natrafili tam na rumowisko - potwierdziła rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Na razie nie wiadomo, jaka część podziemnego chodnika jest objęta zawałem. Jak powiedziała PAP rzeczniczka, ratownicy muszą teraz uporządkować i zabezpieczyć rumowisko w takim stopniu, by mogli iść dalej. Konieczne jest też zapewnienie w tym rejonie prawidłowej wentylacji. Zawał w chodniku opóźnił postępy akcji ratowniczej. Wcześniej prezes JSW Daniel Ozon szacował, że dotarcie do kolejnego poszukiwanego górnika powinno nastąpić w miarę szybko. Prawdopodobnie jednak uszkodzenie chodnika spowolniło pracę ratowników.

Do wstrząsu o sile szacowanej na ok. 3,4 stopnia w skali Richtera doszło ok. 11. Pod ziemią pracowało w tym czasie ok. 250 górników. Siedmiu zaginionych pracowało w 11-osobowej brygadzie przy drążeniu nowego chodnika. Czterem pracownikom udało się ewakuować, siedmiu górników zostało pod ziemią - nadal trwają poszukiwania pięciu z nich; dwaj odnalezieni przez ratowników są już w szpitalu, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo; jeden - według wstępnych informacji - ma uraz barku, drugi szczęki.



Wcześniej do jastrzębskiego szpitala trafiło także dwóch innych górników, którzy sami opuścili zagrożony rejon, z lekkimi obrażeniami - jeden jest na oddziale okulistycznym, drugi na chirurgii urazowo-ortopedycznej. W kopalni wciąż trwają poszukiwania pięciu górników. Obecnie nie ma z nimi kontaktu.

"Wierzę, że oni z tego wyjdą"

Po wstrząsie w Zofiówce przy kopalni zgromadzili się okoliczni mieszkańcy, górnicy i ich bliscy. Wierzą, że trwająca od kilku godzin akcja ratownicza zakończy się pomyślnie - wszyscy poszukiwani przeżyli wypadek i wyjdą z niego bez poważnych obrażeń.

Członkowie rodzin poszukiwanych górników, którzy na wieść o wypadku pojawili się w Zofiówce, zostali zgromadzeni w jednym z pomieszczeń przy kopalni. Są im tam udzielane informacje na temat przebiegu akcji.

Przy wejściu do zakładu zgromadziła się też kilkudziesięcioosobowa grupa pozostałych osób, czekających na wieści z prowadzonej akcji.

Jedną z osób, które przyszły pod kopalnię jest elektryk z kopalni Pniówek, wcześniej pracujący te też w Zofiówce.

Jak mówił, przed godz. 11 w swoim mieszkaniu na dziesiątym piętrze odczuł bardzo silny wstrząs. "Podłoga uciekła spod nóg, zatrzeszczały meble, żyrandole się rozbujały" - relacjonował. Zanim przyjechał pod kopalnię, rozwój akcji ratowniczej śledził w mediach społecznościowych i telewizji.

"Jeżeli panowie, moi koledzy, zdążyli użyć aparatów ucieczkowych, mają duże szanse" - ocenił. Jak dodał kluczowe jest, czy po wstrząsie w wyrobiskach doszło do zawału chodnika. "Trzymam kciuki za to, że mieli tę szansę i ją wykorzystają" - dodał.

"Wierzę, że oni z tego wyjdą. Gdyby było inaczej, byłaby to straszna tragedia" - powiedziała PAP jedna mieszkających w pobliżu kobiet. Wyraziła przekonanie, że ratownicy górniczy robią wszystko, co w ich mocy, by dotrzeć do poszukiwanych. "Na pewno się uda" - dodała.

Wstrząs miał siłę 3,42 stopnia w skali Richtera

Do kopalni przybyli członkowie rodzin poszukiwanych górników. Jak powiedziała rzeczniczka, przygotowano dla nich specjalne pomieszczenie, gdzie oczekują na informacje. Zapewniona będzie także pomoc psychologiczna.

Jak wcześniej podał Wyższy Urząd Górniczy, sobotni wstrząs miał siłę 3,42 stopnia w skali Richtera. Był najsilniejszym wstrząsem zanotowanym w kopalni Zofiówka, jednak nie należał do najsilniejszych notowanych w ogóle na obszarze eksploatacji górniczej.

Jak wcześniej podawał WUG, do silnego wstrząsu, odczuwalnego także na powierzchni, doszło o godz. 11. Wstrząs miał miejsce 900 m pod ziemią.

Najsilniejszy wstrząs w tej kopalni

Według danych Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach, najsilniejsze notowane w ciągu minionych 20 lat na Górnym Śląsku wstrząsy miały magnitudę rzędu 3,8 do 4 stopni w skali Richtera.

Najsilniejsze wstrząsy zanotowano w 1992 r. w kopalni Czeczott (3,95), rok później w kopalniach Miechowice (3,95) i Halemba (3,79), w 2007 r. w kopalni Bobrek (3,79) oraz 9 lutego 2010 r. w kopalni Piast (4,04).

Najsilniejszy wstrząs związany z wpływem eksploatacji górniczej miał miejsce nie na Górnym Śląsku, ale w zagłębiu węgla brunatnego, w kopalni Bełchatów, gdzie w 1980 r. zanotowano wstrząs o magnitudzie 4,6 w skali Richtera.

Jak podaje GIG, w Polsce wstrząsy spowodowane indukowane eksploatacją górniczą występują na obszarze eksploatacji węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, w zagłębiu miedziowym oraz w rejonie Bełchatowa, gdzie odkrywkowo eksploatowany jest węgiel brunatny.

Najsilniejsze wstrząsy związane są z wyrównaniem naprężeń w ziemi, wywołanych kumulowaniem się wpływów eksploatacji górniczej i naprężeń naturalnych. Występują głównie tam, gdzie są uskoki tektoniczne.

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym silne wstrząsy są rejestrowane od ponad 50 lat przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną i katalogowane są w Głównym Instytucie Górnictwa.

Zgodnie z klasyfikacją GIG, sobotni wstrząs w kopalni Zofiówka nie zaliczał się do tych najsilniejszych, ale nieco słabszych, o sile między 1,68 a 3,77 w skali Richtera. Takich wstrząsów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym występuje rocznie około tysiąca, choć od lat 60. do lat 80. ubiegłego wieku było ich nawet dwu-trzykrotnie więcej.